Volver a ser

Mi nieto llora cuando me marcho. Me quiere con inocencia, espontaneidad y alegría..

Con él, con su ternura, vuelvo a ser la niña que fui; vuelvo a encontrar todas esas cosas que he ido perdiendo con el tiempo y que ,sin siquiera darme cuenta, he sustituido por la razón,el cálculo, la desconfianza, la seriedad…

Conmigo, mi nieto se siente libre. Corre con su cometa por la playa por donde el viento lo lleve. Va seguro y poderoso. No le importa lo que le pueda pasar porque siente que su abuela está ahí con él, que está aunque no esté.. Sabe que cuando sueña., cuando está lejos, mi voz lo protege. Sabe que para mí es el mejor aunque los dos sepamos que no lo es.