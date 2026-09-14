De repente, ¿quién viene? El ruido fastidioso de un soplador de hojas violenta la paz de la mañana en los jardines. Sobre los parterres verdes de As Avenidas y la Alameda de Vigo caen hojas secas de arces, castaños de indias…Un acolchado de ocres que anuncia el otoño. Máquinas de limpieza pública se aplican con eficacia pulcra en hacer desaparecer cualquier huella del ciclo de la naturaleza. ¡Ya está! Todo limpio

De noche, acariciando con los ojos la cúpula celeste, su belleza visual ¿Está todo limpio? En el espacio exterior, orbitan sin control más de 34.000 fragmentos de cohetes y satélites, una envolvente inquietante de millones de residuos tecnológicos. Basura espacial de la era posindustrial. Restos extraviados en el tiempo, justo a nuestro lado. Basura en el cielo profundo, proximidad y distancia cósmica. ¿Dejara de existir?

También en la noche, el traqueteo de un tren, pasan y repasan interminables vagones oscuros. Sin el centelleo de luces familiar, ni siquiera se dejan ver entre sombras. Sí, un tren anómalo, rostro desfigurado: transporta basura urbana desde el Centro de Transformación de Guixar a las plantas de SOGAMA. Subir la persiana, mover una ciudad como Vigo, produce algo más de ciento veinte mil toneladas de basura al año. ¡Aparta de la vista!

A plena luz del día, los montes de Galicia ¿Cómo se mantienen en pie? Acumulan abandono. Poco trabajados, sin explotar la profusión de oportunidades que amalgama la tierra, escasa reordenación de usos, sin detallar un mapa de adaptaciones, sin tan siquiera recoger dádivas…sin limpieza. El bosque se transforma en nutriente idóneo para el ecocidio de los incendios forestales; las pesadillas peores se vuelven hechos. ¡Tiempos aquellos en que éramos hijos agradecidos de la tierra!

Luego, llamó la patria urbana y suburbana. Se acudió puntualmente a la llamada. Sin apenas reposo, arrastras y con entusiasmo, levantamos ciudades apiñadas, deslumbrantes. Fue una masificación útil, atractiva. Hoy sabemos que las ventajas del modelo de “ciudad compacta” no exigen dar la espalda al mundo rural. ¿Fue un error histórico? No seamos ingenuos. Lo censurable es no corregir ahora, dejar correr un mundo que cabalga hambriento de basura.

Hay correcciones notables. En Copenhague, CopenHill, pretende celebrar (como nadie) la ceremonia del adiós a la basura urbana. La planta de tratamiento la transforma en electricidad. Una infraestructura industrial dura, que la arquitectura logra ablandar. Ofrece su techo como parque público abierto a la ciudad, a usos recreativos, pistas de esquí, y arbolado. Residuo y, luego, recurso. Es una vía, pero la solución no es unidireccional.

En mente de la ONU, está focalizar la atención en la producción y el consumo.El ODS 12, llama a cuidar los recursos al comprar y al fabricar. Llama a corregir las modalidades, el cómo consumir y cómo producir. Llama a cambiar el modelo actual para atajar la degradación ambiental. Requiere la adopción de medidas por los gobiernos, decisiones correctoras e infraestructuras idóneas. No obstante, señala como esencial: fortalecer la educación y conciencia social.

Un ejemplo, un detalle ínfimo. Un enganche roto, una tapa perdida, una pieza desclasificada, basta para sentenciar un útil doméstico en buen funcionamiento. ¡A tirar con él! Pues no. Una impresora 3D (no avanzada) reconstruye ese componente en falta y, cuanto más pequeño y complejo más barato. Nuestro entorno instrumental no es necesariamente tan perecedero. Podemos minimizar los escombros de criaturas mecánicas. Querer arreglar ya es poder.

La tan controvertida IA (especialmente estos días), puede desempeñar un papel decisivo en mejorar el cómo consumir y producir, en embellecer el estilo de vida. La concienciación social y educativa puede orientarla a minimizar la huella ecológica, los residuos, la contaminación del suelo y de las aguas. Y, ganar así dos batallas decisivas. La primera, arrimado la IA a nosotros en vez de nosotros a la IA. La segunda poniendo freno a la sobrecapacidad del planeta.

Atendiendo a una actitud más imaginativa, más activa que reactiva: acabemos con el consabido ¡a la basura!