Un tributo merecido a nuestros líderes del mar

El primer número de FARO DE VIGO, del 3 de noviembre de 1853, daba cuenta de los movimientos de cabotaje y despacho de la goleta María y la polacra —buque tradicional a vela, de cruz — Eulalia, cargados de sardina y con destino a Barcelona y Cádiz, respectivamente. En aquella primera publicación el Decano incidía textualmente en «la prudente economía» de Galicia, «que sus habitantes van en busca de ocupación en donde quiera que la encuentran». «Si Galicia fuese estéril, como equivocadamente suponen algunos, no resistiría a la funesta decadencia a la que vinieron a parar en el siglo XVII casi todos los pueblos de la Península […] No contaría con 15.000 intrépidos marinos».

Así es que, desde sus comienzos —y no es una aseveración por nostalgia, sino por convicción— hasta nuestros días FARO ha trabajado siempre con la vista puesta en la evolución de toda actividad económica, académica, social y cultural vinculada a la pesca y el transporte marítimo. Y reivindicándola, con todo merecimiento, como una industria estratégica que ha contribuido de forma firme e incansable a nuestra modernización como sociedad. Lo que hemos dado en denominar cadena mar-industria, o industria marítima, ha sido líder en la adopción de tecnologías y estrategias de negocio, replicadas después a nivel mundial, y su legado pervive y reinventa en la actualidad desde los mismos preceptos de prudencia, audacia, apego al territorio e internacionalización. Ya sea por desidia o bisoñez, o quizás por desconocimiento, la aportación de conserveras, astilleros, transformadoras, proveedoras de servicios o logísticas marítimas ha sido largamente ignorada por administraciones públicas, dentro y fuera de España. Pero nunca por el diario decano, siempre presto a alzar la voz para defender y proyectar un patrimonio personal y empresarial únicos.

También han pasado desapercibidos roles de liderazgo, en gran medida por el propio carácter comedido —si no evasivo o tímido— de personalidades sin las que Galicia, y singularmente el área de Vigo, no sería lo que es hoy: un polo de economía marítima de dimensión global, en constante reconversión y adaptación, capaz de medirse en igualdad de condiciones, aunque en un contexto de clara competencia desleal. Pese a todo, nuestros empresarios no se han dejado impresionar, mucho menos acobardar, y han dado, y siguen haciéndolo, toda una lección de osadía y emprendimiento. Con orgullo y sin complejos. Con convicción y sin temores.

Personas como Ángel López Soto, fundador de Alfrío —es su 50 aniversario— y cofundador de Grupo Iberconsa, un actor capital en el desarrollo de la industria de transformación de proteína marina, de la comercialización minorista o la pesca extractiva. O Eduardo Vieira Montenegro, tercero en la saga de la que es hoy la armadora operativa de mayor trayectoria de Galicia, Vieirasa, nacida de las entrañas de Bouzas y O Berbés. Mercedes González Malvido, una referente en la penetración de la mujer en una industria compleja y masculinizada, que ha seguido y ahondado el camino de su abuela, vendedora de pulpo seco a los complejísimos mercados de Estados Unidos o Japón, y faro de la compañía Rosa de los Vientos. O Iván Alonso-Jáudenes Curbera, de la quinta generación familiar al frente de Conservas Antonio Alonso, compañía que ha transitado con éxito por todas las reconversiones posibles de una industria cuya eclosión y transformación propició la evolución de las flotas pesqueras, y su construcción, de los pequeños vapores a los congeladores de última generación que el naval ensambla hoy en día en las rías de Vigo y Pontevedra. Con ellos FARO iniciará una serie que recorrerá el periplo biográfico y el éxito profesional de un grupo de líderes empresariales únicos. En este viaje nos acompañarán dos colaboradores estrechamente vinculados al mar: el Puerto de Vigo y la entidad financiera Cajamar.

Los méritos de nuestra industria marítima son evidentes, pero detrás de ellos hay mucho más que números. Hay nombres propios. Como en su día lo fueron el conservero José Ramón Curbera, Esperanza Massó y sus hijos (José, Francisco y Federico Barreras), Javier Sensat Curbera, José Puerta Oviedo, José Molares Alonso, José Pereira Álvarez, José Fernández López, Paulino Freire Piñeiro o Harro Draheim. FARO ha decidido aflorar y reivindicar ahora una selección de los que permanecen en activo para rendir tributo a su contribución a un ecosistema empresarial que evoluciona en beneficio de todos. Ellos tendrán la palabra en nuestra sección dominical «Leyendas del Mar», que podrán seguirla en las páginas del decano, pero también en un multimedia en farodevigo.es.