Por un puñado de dólares

De todo lo que dijo Trump en la conferencia republicana de Dallas, llamó la atención su promesa de dar 5.000 dólares a todos los estadounidenses si el Partido Republicano mantiene el poder en el Congreso y el Senado tras las próximas elecciones de medio mandato. El conservadurismo estadounidense actual, desde sus terminales políticas y mediáticas, se apresuró a justificar este ofrecimiento. En Fox News decían que el presupuesto trumpiano es distinto al que manejan los demócratas, que quieren gastar lo que no tienen. A ver si nos entendemos, que esta es una paga extra al sufridor contribuyente. Solo faltó que alguien en la tertulia explicara que el dinero público, en realidad, no es de nadie. El vicepresidente JD Vance, por su parte, sugirió que los ciudadanos se quedaran con el espíritu del anuncio. Lo que el presidente quiere decir (una frase muy repetida por el vicepresidente desde que asumió el cargo) es que, si quieren continuar con este proyecto político fantástico, en vez de abrazar al socialismo destructivo que se avecina, han de votar por ellos sí o sí. Lo de los 5.000 dólares es tan solo una forma de despertar a los votantes despistados que todavía no se han enterado de la llegada de Mamdani a la estación de Finlandia.

El nuevo establishment populista ha convertido a la derecha oficial estadounidense en un movimiento que, en ocasiones, promueve los subsidios. No tenemos que especular sobre lo que habrían dicho sobre una propuesta de campaña como la de Trump si la persona que la realizara fuese una de esas jóvenes figuras del socialismo democrático que amenazan con transformar al país en Venezuela. Porque ya lo han hecho: lo han llamado comunismo totalitario. Del mismo modo que al presidente republicano nunca se le juzgó moralmente como a Obama (imaginémonos lo que dirían los críticos si este calificara a una reportera de una cadena ideológicamente hostil de «cerdita», como hizo el líder republicano), el estatismo de Trump, a diferencia del de otros líderes extranjeros, es de rostro humano. Una estrategia legítima para recompensar a los estadounidenses de bien, en este caso todos los adultos que contribuyan a su victoria. Pensábamos que estas medidas eran propias de otro tipo de gobernantes ubicados en el sur de la frontera, esos que protagonizaban los documentales de Oliver Stone y servían como ejemplo de caos social, racionamiento de servicios y experimentos políticos fallidos.

Pero el trumpismo ha modificado tanto los parámetros ideológicos que hasta un estado repartiendo aguinaldos a los votantes a modo de retribución parece tan americano como la Super Bowl y la tarta de manzana. Bajo este disparate, por supuesto, subyace un miedo aterrador a perder en las elecciones legislativas, que, según las encuestas, no pintan muy bien para los republicanos. El demagogo insaciable, sin embargo, tiene todavía una bala en la recámara: un sobre lleno de billetes. Cualquier cosa para mantenerse en el poder y evitar que ganen los adversarios. Aunque el empeño exija ponerse un chándal de la selección nacional y anunciar la expropiación de empresas en un programa de la tele. Incluso así, cuando la caricatura haya sobrepasado todas las hipérboles, habrá quien diga que está bien porque lo hace Trump. Y no solo sus ciegos seguidores, sino un buen número de congresistas, gobernadores, alcaldes, periodistas, historiadores y especialistas en teoría económica. Todos ejerciendo su papel y defendiendo con entusiasmo a su líder. Todos argumentando que la grandeza de América, cómo no, bien vale un puñado de dólares.