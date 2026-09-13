Un pintor singular y coherente que fascinaba a todos

La muerte de Antón Pulido (1944–2026) abre una herida honda en la cultura gallega y, en mi caso, una pérdida íntima. No se marcha solo uno de los pintores más singulares y coherentes de las últimas cinco décadas, sino un amigo leal, luminoso, de carácter bonachón, capaz de convertir cada encuentro en un territorio de confianza. Pulido poseía esa rara facultad de irradiar humanidad: llegaba a un espacio y, sin esfuerzo, hacía que todos se sintieran parte de una misma conversación. Era un hombre que sabía estar, escuchar y acompañar. Y también sabía cantar: su voz de tenor, poderosa y sorprendente, era una extensión natural de su personalidad expansiva. Cantaba ópera como pintaba: con entrega, con alegría, con una pulsión vital que no sabía contener.

Aquella energía humana fue decisiva en 1993, cuando fue nombrado director general del CGAC. Entonces me propuso para la dirección artística del museo, un gesto de confianza que nunca olvidaré. Decliné, y Pulido, lejos de cualquier vanidad, buscó la mejor opción: le propuse a Gloria Moure y él aceptó sin reservas. Ambos nos entrevistamos con ella en Barcelona, y Pulido la apoyó con una lealtad ejemplar. Así era él: generoso, sin protagonismos, convencido de que la cultura debía estar en manos de quienes pudieran engrandecerla.

En el último encuentro público que compartí con él, junto al maestro coreano Suh —de quien era gran amigo—, volvió a fascinar a todos: por su simpatía, por su inteligencia, por esa manera tan suya de explicar la pintura y la música como si fuera una respiración compartida.

Su figura humana no puede separarse de su obra. Discípulo de Joan Hernández Pijoan en la Barcelona de los setenta, se formó en un clima de síntesis, rigor y apertura internacional que marcaría para siempre su pintura. Llegó a Cataluña con la memoria de las montañas de Peña Trevinca —nieves, noches largas, soledades— y allí descubrió una cartografía nueva: la abstracción emocional de los americanos de posguerra, la frescura matissiana, la versatilidad del Picasso más libre, los ritmos cromáticos de Klee o Joan Mitchell. Pulido “fagocitó” esas influencias hasta convertirlas en un rastro íntimo, casi secreto, de una identidad pictórica absolutamente personal.

Su obra inicial, en los sesenta y primeros setenta, transita entre un expresionismo etnográfico —campesinos, marineros, ancianas, maternidades— y los paisajes de Casaio, donde la luz y la geometría de las montañas se vuelven materia emocional. A partir de los ochenta, Pulido abraza el neoexpresionismo y la pintura-pintura, con escenas íntimas, retratos familiares, desnudos, baños, maternidades, siempre con un color cálido y una pulsión musical que lo emparenta con sus maestros espirituales.

El gran giro llega en los noventa, cuando la realidad concreta da paso a una abstracción gestual y expansiva. Sus kermesses —concepto que él definía como filosofía de vida— se convierten en paisajes simbólicos donde el mar, el cielo o la noche se transforman en emoción pura. Caminos rojos, noches azules, tempestades, figuras que se disuelven en el aire: Pulido pinta como quien compone una partitura. La música, que lo acompañó desde la adolescencia, es la clave de su obra. Cada pincelada es un compás; cada estrato, una respiración.

Sus instalaciones pictóricas —como las recordadas en su exposición en el Museo de Pontevedra o la intervención en la Plaza de Peniche— son auténticos manuales iniciáticos, una historia de la pintura contada desde dentro.

Y ahora que Antón Pulido ya no está, solo me queda agradecerle todo lo que nos dio: su amistad sin condiciones, su alegría espontánea, su música, su pintura y esa manera tan suya de hacer del mundo un lugar más cálido, más sincero, más generoso.