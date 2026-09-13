El humanista universal que transformó el color en concordia

La existencia plenamente vivida encuentra su justificación en la mirada del otro, y en el caso de Antón Pulido esa premisa se elevó a la categoría de arte mayor. Pintor, grabador, gestor cultural e intelectual de fuste, Pulido trascendió cualquier convención para convertirse en un hombre del Renacimiento arraigado en su Galicia natal pero con una vocación universal indiscutible. Su periplo vital y creativo conectó la tradición de Otero Pedrayo y el legado de Laxeiro con las vanguardias internacionales, llevando sus óleos y dibujos desde los talleres gallegos hasta galerías de Taiwán, Corea del Sur, China o Italia, siempre fiel al principio de que la creación artística nace de la alegría de vivir y del disfrute íntimo, nunca del sufrimiento o de la tiranía del mercado.

La evolución plástica de Antón constituye un itinerario modélico que partió del realismo expresionista deudor de las atlánticas soledades humanas para transitar con elegancia hacia una abstracción cromática donde los rojos intensos y los azules profundos configuran un cosmos propio. Aplicando con rigor aquella máxima de Álvaro Siza de que todo lo que no añade, sobra, Pulido depuró su lenguaje hasta alcanzar una síntesis magistral en la que cada pincelada se convierte en una invitación a la libertad y al entusiasmo. Su magisterio no se limitó al lienzo; como primer director del Centro Galego de Arte Contemporánea y desde su responsabilidad en la Xunta de Galicia, impulsó la modernización institucional de la cultura gallega, culminando su aportación historiográfica con la dirección de la monumental enciclopedia de Artistas Galegos editada por Nova Galicia Edicions junto al editor Carlos del Pulgar, un hito editorial sin parangón.

Hombre de conversación prodigiosa, dotado de una bonhomía magnética y de un humor inteligente que sazonaba tertulias memorables junto a creadores, editores y amigos, Antón supo hacer país desde la elegancia y la generosidad. Disfrutar de su compañía era compartir un círculo de lealtades donde brillaban Bieito Ledo, Avelino Muleiro, Anxo Rajó, Jorge Nogueira, Pilar Corredoira, Carlos Laxeiro, José María Barreiro, Xavier Magalhaes, Luis González Tosar, Xulio Gil, Carlos Rodríguez, Alfredo Conde, Sira e José Antonio Carrasco, Paco Corral, Álvaro y Dores, y sus hijos, Paulo y Marco, de Casa Álvaro, y tantos otros artistas, críticos, creadores y literatos, restauradores. Juntos recorrían Vigo, Santiago de Compostela o Valença, gozando del Bar Rouco, de los restaurantes de María Fernández o del sótano sagrado en Ganfei, convirtiendo cada encuentro en una celebración inmortal de la amabilidad y la cultura.

Quienes compartimos su mesa, su ingenio y su afecto sabemos que su figura encarna esa rara avis de los espíritus superiores que hacen más amable y hermoso el tránsito terrenal de cuantos le rodearon. La memoria de su magisterio pictórico y humano permanece erguida e inmarcesible, recordándonos que los grandes creadores nunca se marchan del todo porque su obra ya forma parte de la luz universal.

Su inabarcable generosidad con Vigo y su vocación de transformar el entorno urbano en un lienzo vivo hallaron una de sus cimas más emocionantes en la emblemática esquina de Peliche, por invitación inspirada de Abel Caballero. Allí, el maestro supo desafiar al feísmo urbanístico convirtiendo un espacio gris en la vibrante Praza dos Abrazos, una monumental intervención de doscientos ochenta metros cuadrados de puro color, trazos pulidistas y talento creativo que regala calor humano a quienes la transitan. Aquella plaza es hoy el testamento gráfico de su anhelo por fundir el arte con la vida cotidiana, un monumento permanente al afecto que sintetiza su generosa mirada sobre la convivencia y la belleza.

En aquel rincón transformado en hito artístico late la esencia de un ser inmenso que caminó por la vida como un auténtico petrucio de aldea venido a la ciudad y enamorado de sus gentes.

Antón desplegó siempre una memoria prodigiosa y una ironía finísima, capaz de disfrutar de las más variadas ocurrencias de taberna, como la de Elixio, o bajo un carballo como el de Padroso, de relatar anécdotas memorables o de debatir con la misma profundidad con un ilustrado que con un ciudadano de a pie. Nos queda su memoria erguida como una cumbre imborrable, la certeza de que su magisterio seguirá iluminando nuestras sobremesas y el orgullo inmenso de haber caminado a su lado por estas corredoiras de la galleguidad.

Mi abrazo más afectuoso a Fina y a sus hijos.