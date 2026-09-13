Diez años de dinero tirado

En 2015 se construía en el Concello de Catoira un edificio con el que compensar a los vecinos por los daños y molestias causados durante tantos años por las obras del Eje Atlántico para el Tren de Alta Velocidad (TAV). Aquel inmueble, situado en el entorno de la laguna de Pedras Miúdas (Catoira), fue inaugurado en 2016 por el Ministerio de Fomento.

El Estado invirtió en su ejecución unos 300.000 euros, a los que se sumaron los gastos de instalación eléctrica, fontanería y similares.

Ha pasado justamente una década desde aquello. Tiempo más que suficiente para extraer conclusiones de lo que ha dado de sí aquella instalación.

Quienes no lo conozcan y estén leyendo esto se estarán esperando algo así como una especie de balance o memoria de actividades llevadas a cabo en el edificio. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que lo único que puede decirse del edificio de Pedras Miúdas es que se trata de uno de los más claros ejemplos de dinero mal invertido. Siendo más concretos, es la clara muestra de dinero público tirado directamente a la basura.

Galidrone

Y es que aquel coqueto inmueble con terraza-mirador en la cubierta que iba a ser un centro de interpretación de la laguna, un punto de encuentro de catoirenses y visitantes, albergue, un lugar desde el que maravillarse con la belleza de la desembocadura del río Ulla en la ría de Arousa y mil cosas más, jamás llegó a utilizarse.

Al menos no de forma adecuada, porque los gamberros, cacos, algún que otro drogadicto y todo tipo de visitantes indeseables sí que le sacaron partido.

De ahí que en su interior se acumularan jeringuillas, basura, excrementos y todo tipo de inmundicias. Y de ahí, también, que desaparecieran puertas y ventanas, la grifería, el cableado e incluso la tarima de madera del suelo, así como los pomos y todo lo que una pueda imaginar.

Así nació y así murió el centro de interpretación. / Comunidad de Montes / Iñaki Abella

Solo quedan cuatro paredes y un techo recubiertos de pintadas, algunas de muy mal gusto, siendo un lugar únicamente frecuentado únicamente por gamberros. Ya ni los ladrones lo visitan ahora, puesto que no les queda nada que robar en esta ruinosa inversión.

A estas alturas solo queda lamentar al oportunidad perdida y dejar las puertas abiertas a una recuperación de este espacio para que pueda realizarse en su interior y su exterior algún tipo de labor social, ya sea como centro de interpretación medioambiental, oficina de turismo, albergue juvenil o mediante cualquier otro de los usos que salieron a relucir como alternativas durante la última década.

Pero si nadie va a hacer nada. Si este inmueble va a seguir siendo la vergüenza de Catoira, lo mejor es exigir que se acabe cuanto antes con la penosa imagen que proyecta y con el daño que causa a un entorno natural tan importante como el de Pedras Miúdas.

Si nadie va a intervenir y no van a reformarlo para tratar de aprovecharlo, lo mejor será derribarlo y retirar los escombros para despejar la zona, porque mantenerlo tal y como está solo contribuye a generar inseguridad, insalubridad y una muy mala imagen del municipio vikingo.

Por cierto, que lo de depurar responsabilidades para determinar quién tiene la culpa de haber empleado así el dinero tampoco estaría mal.