Antón Pulido: gallego por pensamiento y por naturaleza

Fue un auténtico Maestro. No porque acumulase títulos o lecciones, sino porque nos enseñó, sin alzar la voz, que lo esencial en la vida profesional es saber transmitir una actitud y una manera de vivir. Quien reconoce una meta debe llevarla a cabo siempre que pueda. Él lo hizo así, con ese difícil punto de objetividad y equilibrio que tanto nos impresionaba.

El tiempo feliz de su vida no fue el de los merecidos premios. Fue el del taller, el lienzo, el mural, la obstinación de dar forma a las personas y a cuanto le rodeaba. En eso fue único. Por eso, para tantos de nosotros, se convirtió en modelo. Nos contagió el amor por lo que pintaba, escribía, decía y cantaba, y con esa misma entrega se hizo parte de Vigo, ciudad a la que dedicó tiempo y pasión, y que tanto le debe.

De él aprendimos también que todo debe hacerse lo más simple posible, sin que eso signifique que sea fácil. Sus obras nos llegan como emoción -esa forma que tiene el ser humano de reconocer lo importante- y nos dejan un criterio claro: hay que permanecer dentro de los retos, dispuestos a plasmar la propia manera de ver las cosas.

Poesía, reflexión, intuición y maduración de ideas que nos entregaba, mostrándonos así la humanidad de su persona.

Fue un auténtico Maestro porque se sentía él mismo cuando enseñaba, contando a los demás lo mucho que había aprendido y vivido. Y todo ello siempre con prudencia, que es, al cabo, la clave de una docencia verdadera.

Con tu gran Fina formasteis una familia ejemplar, admirada por todos.

Gracias por la amistad que nos diste y que no se borra. Somos deudores de ella.

Antón, siempre estarás en nuestra memoria.

P.D. Termino con unas palabras de S. Agustín que, en esta despedida, parecen dichas para ti:

¿Acaso voy a desaparecer de vuestra vida porque ya no me veis?

No estoy lejos: solo al otro lado del camino.

Seguid hablando de mí como siempre lo habéis hecho.