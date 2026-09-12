Opinión | De bolina
República e What If...? (I)
«Xogo de salón»; «disolución da responsabilidade histórica»: velaí algunhas das críticas en relación ao quefacer daqueles autores -Niall Ferguson, Ernest Nagel, John Keegan...- que se encadran dentro da denominada «historia contrafactual», «historia alternativa» ou aínda historia do «What If...». En todo caso e, como sen dúbida han de coñecer bastantes/moitos dos, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais -que hoxe retornan, nos días finais do verán-, trátase dunha corrente que se vén formulando, na súa consolidación académica moderna, nos anos 80 e 90 do pasado século e, de forma singular, no ámbito do Reino Unido. Mais sen entrar agora no debate arredor da súa conveniencia/desconveniencia, cómpre precisarmos con todo que, lonxe da pura especulación, da ucronía literaria/artística..., o «What If...» parte sempre desde un punto de diverxencia entre o acontecido real e mais esoutro que, alternativamente, puido ter lugar. Expresado doutro xeito: un escenario contrafactual só é válido, daquela, se ten alicerce nunha opción que si foi contemplada, planificada... por xentes da época na que se produciu o acontecer histórico a indagarmos.
Pois ben; como así mesmo han de coñecer os lectores e lectoras, o responsable destas liñas é historiador..., pero historiador da literatura e non da historia xeral. Porén, resulta ser o caso de que algúns de entre Vdes. mesmos, e/ou aínda amigos de meu, e con ocasión dos 90 anos do inicio da Guerra Civil española, me veñen inquerindo respecto da posibilidade/imposibilidade de que, fronte ao resultado final de todos sabido, a II República española puidese devir, ou non, vencedora daquela infausta contenda. Así pois, e tendo sempre presentes as consideracións previas xa sinaladas, si que vou expresar a seguir a miña opinión: unha estima, desde logo, na que me vexo moi ben acompañado por outros nomes -eles si que especialistas consagrados- de constatada traxectoria.
Coinciden analistas da talla de Hugh Thomas, Michael Alpert ou Paul Preston: a decisión, 21 de setembro de 1936, de enviar os mellores navíos da Armada ao Norte conforma un dos maiores -ou acaso o maior- erro estratéxico cometido polos dirixentes da República no transcorrer da Guerra Civil. En efecto, con anterioridade a esa data, e malia o «convoi da vitoria» e mais a ponte aérea establecidos polo bando rebelde en agosto, o bloqueo do estreito de Xibraltar impedía que o groso das tropas estacionadas en Marrocos -sen dúbida, as máis poderosas de todo o Exército español da época- puidese abeirarse á Península. Porén, a partir dese momento, foi doado para os militares alzados soldaren os efectivos de Mola, no Norte, con esoutros que, desde o Sur, comandaba Franco e asumiren desde aí a iniciativa. Como aínda habería de reiterarse noutras ocasións ao longo da guerra, os motivos políticos -neste caso, amparar o poder republicano no País Vasco, liderado polo PNV- estiveron moi presentes no ditame que foi tomar Indalecio Prieto.
«A inhibición/abandono por parte de franceses e ingleses, os acordos de Múnic (1938), selaron un tráxico destino»: para algúns sectores da opinión, e en especial aqueles vinculados coas esquerdas, os gobernos de París e Londres «traizoaron a democracia española» mentres Franco e mais os seus contaron sempre co apoio incondicional de Alemaña e Italia. Velaí, xa que logo, a clave da derrota e, loxicamente, a grande oportunidade perdida polos defensores da República.
«Se tivese que escoller, considero que que o Goberno vasco se corresponde moito máis ao noso propio sistema que esoutros do goberno da República ou o que lidera o xeneral Franco». Coido ben que semellantes palabras, pronunciadas polo ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, no Parlamento británico, abril de 1937, dan cumprida noticia arredor do verdadeiro sentir por parte de Francia e da Gran Bretaña diante daquilo que acontecía en España. Para eles -de certo, o gran paradoxo consiste en que, considerando que ían abortar unha revolución, os militares rebeldes propiciaron o seu estoupido- a república democrática, ou «burguesa», española deixara de existir de feito en xullo de 1936, sendo substituída por un estado anarco-revolucionario que moi ben podería acabar por converterse nun «satélite» de Moscova. «O goberno vasco correspóndese máis co noso propio sistema», sentenciara Eden. No entanto, non había ningún José Antonio Aguirre en Madrid a dirixir a situación.
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