Errores / horrores judiciales

El hombre más honrado, más respetado, puede ser víctima de la Justicia (…) esta fatalidad existe y lleva un nombre: error judicial. René Floriot

Lamento tener que decirlo, pero sé de qué hablo, pues conozco bien el paño. Hay en algunos jueces -por fortuna, en clara minoría- una marcada tendencia a la autocomplacencia, a la sobrestimación de sí mismos, a la vanidad, a la fatuidad. Tal vez el enorme poder de que se ven investidos les hace sentirse en estado de laica levitación, por encima de sus conciudadanos, y parece que dan en pensar que esa circunstancia hace infusa la ciencia. Un ego superlativo y protuberante bajo una toga de juez es un peligro público. Por eso, siempre me han parecido recomendables los libros que tratan de los errores judiciales y que todo juez debiera leer para que sirvan de aldabonazo permanente en la conciencia gremial. El libro del abogado francés René Floriot (1969) es un clásico; ilustrativo también es el más antiguo de Domingo Giuriati (1898); añadiría El hombre ante la Justicia (1969) del abogado norteamericano Gerald Dickler. A los citados podemos sumar algunos más recientes como el de Malem Seña, Ezquiaga Ganuzas y Andrés Ibáñez (2009), o el de García Amado y otros (2023).

El error es un riesgo profesional en el quehacer de los tribunales. Al cabo de los años, un juez toma miles de decisiones. Cándido sería creer que todas ellas hayan sido acertadas. La cuestión estriba en conocer la causa del error. Será disculpable aquel en que se incurre pese a haber puesto atención esmerada y reflexión en el estudio del asunto; varios son los factores que pueden llevar al desacierto. Altamente reprobable, por el contrario, será el yerro que es producto de la frivolidad, de la precipitación, de la falta de reflexión, de la desatención. Por eso, me pongo en guardia cuando, con errada exaltación, me hablan de los jueces expeditivos como dechado de justicia eficaz.

De reciente publicación, el libro Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias, del fiscal Carlos Castresana, hace un largo y bien documentado recorrido por una serie de procesos que han hecho historia, bien por su probado error de veredicto, bien porque la condena se basó en un bagaje probatorio que no alcanzaba el umbral de la prueba de cargo necesaria para abatir la presunción de inocencia, déficit que debía haber conducido a la absolución y no a la condena. Otros episodios narrados se refieren no a errores, sino a conductas abyectas y atroces, de ahí la apelación a «otras infamias» del título de la obra.

El inventario de Castresana se extiende desde el siglo XVI hasta tiempos recientes. El repertorio de errores judiciales examinados es extenso y cada episodio es oportunamente encuadrado en su contexto histórico y jurídico. Se trata de un muestrario variopinto, así: yerros en la identificación en ruedas de reconocimiento, como es el caso de la condena de Joseph Lesurques (1796), testigos falsos que abocaron a la injusta absolución del violador y agresor de Sarah Woodcock (1768), el grave error del juez Erik Sorensen (1625) que no se abstuvo del conocimiento del asunto que terminó con la injusta condena a pena de muerte del ministro luterano Sören Qvist. Se recogen también otras condenas que se basaron en una suma de inferencias débiles, jueces que dictan sentencias irreflexivas y prejuiciosas, fabricación de pruebas falsas, errores inducidos por la siembra maliciosa de pruebas, o las obtenidas mediante tortura permitida o alentada por los jueces. En fin, una nutrida relación de estremecedoras calamidades.

Aparecen en el libro algunos casos juzgados por tribunales españoles: el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación Provincial de León, el tenebroso episodio del conocido como el crimen de Cuenca, o la infame e injusta condena y ejecución de Mariana Pineda, dispuesta por aquel rey felón, el indeseable Fernando VII. El libro termina con un conmovedor capítulo dedicado a «los olvidados», de entre los que recupera las tristísimas historias de Ruperto y Cuchi, víctimas de desafueros cometidos durante la Guerra Civil y después de ella, de los que nunca hallaron reparación ni, por lo tanto, justicia.

Desconozco las razones por las que el autor no ha incluido muy conocidos errores judiciales como el estremecedor caso Dreyfus, ni otros ocurridos en España en tiempos recientes que por su cercanía sobrecogen el ánimo, por ejemplo, los casos de la infortunada Dolores Vázquez, víctima de un veredicto erróneo del jurado por el que permaneció en prisión durante diecisiete meses condenada injustamente por un asesinato del que era inocente, o la terrible condena del desdichado Ahmed Tommouhi por una violación que no había cometido y que le tuvo en prisión durante quince años, o, en fin, la del holandés Romano van der Dussen, en prisión varios años también condenado por una violación de la que no había sido autor.

Lo lamentable es que –nos lo dice Castresana-, a pesar de las garantías y cautelas, a pesar de los avances legales y jurisprudenciales, la sombra del error judicial sigue planeando sobre el proceso penal del siglo XXI. Pero, en todo caso, creo que debemos imbuirnos de la idea de que cuanto con mayor celo observemos las garantías procesales, más nos alejaremos de ese precipicio que es el error judicial