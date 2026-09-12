Opinión
Bieito Ledo Cabido
Antón Pulido: ter para ser
Estaba a piques de facer o ano oitenta e dous dunha vida tan chea de creatividade, retos, premios, amizade e amor, que a maquinaria que mantiña incansable a este noso admirado e querido Antón Pulido, decidiu que tiña que parar e descansar. Doe ter que lembralo nestes intres de despedida da súa compaña física porque semella que sempre se fala ben de quen parte, máis somos lexión quen admiramos os méritos deste home de ben que era tenor nos encontros amicales, pintor de altos vós nas mostras máis importantes, gañador de prestixiosos premios e mesmo xestor cando foi preciso abordando problemas que resolvía con intelixencia, afouteza e elegancia.
Alén da súa figura pública, foi un dos meus mellores amigos e, sobre todo,co que máis tempo compartín no decurso das máis de oito décadas que percorremos xuntos. Chegoulle o momento de botar o freo e aceptar que descansar tamén pode ser unha arte e nesa deboura debe estar agora este gran amigo polifacético e xenial en todo o que fixo: pintor, director de museos, deseñador gráfico, ilustrador, editor, aficionado ao deporte e cun elegante rexistro vocal de tenor que cultivou estudando canto gregoriano e que deixaba fluir nos momentos de expansión para goce dos seus acompañantes.
Foi para min un compañeiro imprescindible, vicepresidente da aventura que compartimos ao frente dos Premios da Crítica durante varias décadas. Aportaba a súa xenialidade co deseño do cartaz anual que xa era “marca” da casa polo seu inconfundible estilo. O pintor destacou na súa proxección pública coma un dos grandes non só pola habilidade do seu traballo, senón pola orixinalidade e personalidade que marca toda a súa obra. Sempre que visitemos a Praza das apertas, no vigués barrio de Peniche, entraremos no seu mundo onírico, escintilante, que marca o carácter dun remanso urbano ao que hai que ir para quererse, para demostrar que sen afectos a vida está incompleta e resulta un deserto infranqueable.
A máis recente aventura compartida foi a posta en marcha da Fundación que creamos en Xunqueira de Ambía para potenciar a ruta mozárabe do Camiño de Santiago. Este ano celebramos a cuarta edición do que xa é un ritual que se celebra a mediados de xullo arredor dunha árbore centenaria declarada “árbore senlleira”: o Carballo de Padroso. Hai ben pouco, xa que logo, que unha nutrida representación da cultura galega puido compartir con el a homenaxe á natureza e a tradición xacobea con poesía, música, exaltación da natureza e amor pola terra e compromiso por xerar riqueza para o futuro das xeracións vindeiras.
“Sufrir é malo, pero ter sufrido é bó”, dicía, e así o demostraba no seu día a día nunha vida chea de ascensos e algunhas planicies pero sempre optimisma e valente, cheo de enerxía positiva.
Inmenso Antón Pulido que a piques estivo de ordenarse sacerdote, pero que se entregou con dedicación aos seres que quixo, os seus fillos e a súa dona, Fina, quen o acompañou ata a partida derradeira e con quen seguiremos pulando porque as apertas de Antón sexan contaxiosas. Que medren, sen fin, para gozo de quen saiban termar do seu legado e seguir o seu sabio consello cando dicía que “o importante non é ser para ter, senón ter para ser”.
Deica sempre, sabio e xeneroso amigo, inesquecible irmán.
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