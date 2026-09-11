Lo que recordaremos dentro de 25 años

Recuerdo haber soltado un «hostia» en la mesa —la única vez en mi vida que falté al respeto de esa manera a mis padres, aunque, en cierto modo, estaba justificado—, levantarme como un resorte y quedarme a un palmo de la televisión. Recuerdo la voz temblorosa de Matías Prats en Antena 3 —porque antes estaban echando Los Simpson— tratando de narrar lo inenarrable, de encontrarle sentido a un sinsentido.

Recuerdo que aquella tarde, cuando bajé a la delegación de FARO en Baiona —estaba terminando mis primeras prácticas—, aunque no podía verla ni oírla, sentí la tensión de la Redacción de Chapela al borde de un ataque de nervios. Recuerdo el 'provolone' que cené aquella noche acompañado de mi primo Fabián en la jamo con Nardo, que en paz descanse. Y recuerdo que reinaba el silencio.

Todo eso recuerdo del 11-S, de los atentados de Nueva York. El directo de la tragedia y todo lo que vino después. Debe de ser cierto eso de que, en los momentos excepcionales, la memoria a largo plazo se activa de una manera especial, porque tengo muy fresco aquel martes… de hace ya 25 años.

El 11-S marcó el inicio de una década que fue una montaña rusa en casi todos los sentidos. Arrancó con los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono y la posterior invasión de Afganistán por EE UU y sus aliados. Siguió —ya en clave gallega— con la tragedia del Prestige, que tiñó de negro nuestras costas y cuyas heridas todavía no han cicatrizado del todo en algunas —pocas, por suerte— zonas del litoral.

Después llegaron la guerra de Irak —y la caída de Sadam Husein—, los atentados del 11-M en Madrid —de esto también podría hacer un minuto y resultado: la noticia de las explosiones nos cogió a unos cuantos del periódico jugando al squash en el pabellón del Carmen—, el nacimiento de Facebook y de las redes sociales tal y como las conocemos, la caída de Lehman Brothers, el cataclismo financiero que recorrió el mundo y acabó llevándose por delante las cajas de ahorro gallegas, el estallido de la burbuja inmobiliaria…

Movidita la década, ¿no? Para que luego digan que los millennials somos unos acomodados.

Esta de ahora tampoco es que vaya como la seda: una pandemia, la guerra de Ucrania, Gaza, Irán, el regreso de las tensiones entre grandes potencias y, por si faltaba algo, la irrupción de la inteligencia artificial, esa tecnología que hace apenas unos años parecía ciencia ficción y que ahora utilizamos para trabajar, estudiar, escribir, diagnosticar enfermedades o decidir qué vídeo veremos a continuación.

La pregunta es inevitable. ¿Qué recordaremos dentro de otros 25 años de todo lo que estamos viviendo ahora? ¿Dónde estábamos cuando empezó la pandemia? ¿Qué hacíamos cuando Rusia invadió Ucrania? ¿Recordaremos el momento exacto en el que comprendimos que la IA iba a cambiar nuestras vidas con la misma nitidez con la que todavía puedo verme, a un palmo de aquel televisor, mirando caer las Torres Gemelas?

Claro que hay una posibilidad bastante menos romántica.

Y es que como acaba de admitir un investigador de Anthropic —una de las principales empresas de IA a nivel mundial— tras presentar su dimisión, existe un riesgo real de que una inteligencia artificial avanzada pueda acabar con la humanidad en la próxima década. Vamos, como en Terminator, Matrix, Yo Robot...

Entonces la pregunta no será qué recordaremos dentro de 25 años, sino si habrá alguien para recordarlo.