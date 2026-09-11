Informe PISA y la aritmética imposible de Barrio Doval

En el ecosistema universitario de Santiago de Compostela, donde la erudición a veces se cruza con la distracción más luminosa, florecieron figuras constitutivas de una mitología académica entrañable. Entre ellas destaca la de Barrio Doval, antiguo docente de la Universidad de Santiago, cuya particular concepción de la lógica parecía regirse por leyes ajenas a la matemática convencional. Es conocida la anécdota en la que el profesor, ante la necesidad de organizar a su alumnado, sentenció con absoluta naturalidad: «Dividimos la clase en tres mitades». La frase, que desafía la geometría pero se entiende bajo la luz de la retranca, define una elasticidad intelectual que formaba parte del encanto de la vieja cátedra compostelana.

Esa forma singular de habitar la realidad encuentra hoy un imprevisto paralelo al analizar los resultados del Informe PISA. Frente al titubeo educativo general, las aulas de Galicia logran superar con holgura la media nacional e internacional en rendimiento académico. A pesar de que el sistema estatal se resienta y tropiece a menudo con la propia aritmética de sus recursos, la gestión que encabeza Román Rodríguez, bajo la dirección de Alfonso Rueda, demuestra que es posible coordinar los esfuerzos pedagógicos con pragmatismo y arraigo. Se demuestra así que el verdadero éxito de una lección no reside en cuadrar el círculo a la fuerza, sino en comprometerse con el rigor y la cercanía en el trabajo de cada día.

Saber mirar por el retrovisor de la historia universitaria nos permite valorar la formación no solo como una acumulación de datos o de rígidos algoritmos, sino como un mapa de afectos y de inteligencia compartida. Barrio Doval, con sus inocentes licencias deductivas, nos recordaba que la vida y la educación no siempre son una suma exacta. Sin embargo, cuando la burocracia estatal intenta tapar las carencias del sistema con ocurrencias legales o bajando el listón del exigente camino del saber, la tentación de la solución fácil se vuelve alarmante. Este empuje formativo gallego no se limita a las aulas de secundaria, sino que se constata en la pujanza de todo su mapa educativo. La Formación Profesional en Galicia se ha convertido en un indiscutible modelo de éxito y empleabilidad, capaz de vincular el talento joven con el tejido productivo real. Al mismo tiempo, instituciones como las Universidades de Vigo y A Coruña despuntan con hitos sobresalientes en transferencia de conocimiento, investigación tecnológica e innovación marina y digital, consolidando un ecosistema donde la exigencia técnica y la utilidad social caminan de la mano.

Ahí es donde cobra vigencia la otra genialidad atribuida al insigne profesor gallego. Preocupado por los accidentes de trenes, sentenció que, como el último vagón era siempre el que más sufría los impactos, la solución definitiva consistía sencillamente en retirar el último furgón antes de partir. La ironía de Barrio Doval parece haberse convertido en la auténtica receta administrativa frente a los malos resultados escolares de otras latitudes: eliminar el vagón de la exigencia o disimular el furgón de cola para que parezca que nadie se queda atrás.

En Galicia, afortunadamente, se prefiere mantener la marcha del convoy completo, sabiendo que la auténtica excelencia no nace de suprimir el peligro sobre el papel, sino de enseñar a todos a viajar con rigor, dignidad y sentido común. Hay que proseguir el viaje con esfuerzo y rigor, sin falsificar los datos como en otras latitudes, ni maquillar una realidad compleja y exigente que atañe a padres, educadores y gestores políticos. Dos y dos siguen siendo cuatro, diga lo que diga la IA o Moncloa.