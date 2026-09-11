Ceuta, espejo de nuestra dignidad

Para hablar de Ceuta hay que hablar de personas. Lo ocurrido este último mes no se mide solo en cifras o movimientos geopolíticos. Es una enorme crisis de soberanía, seguridad y convivencia y, antes que nada, un drama humano: miles de vidas alteradas de un día para otro.

El primer drama es el de quienes cruzaron la frontera, muchos utilizados por redes que comerciaron con su deseo de una vida mejor y empujados a servir de instrumento de presión política. El segundo es el de los ceutíes. Españoles que han visto su ciudad desbordada, su rutina interrumpida, su seguridad amenazada y sus negocios afectados, sin recibir respuestas ni plazos. El Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos, aunque al presidente le pille de vacaciones.

La entrada masiva, organizada e irregular no es un episodio más. Ha puesto a prueba la soberanía española, la seguridad de la frontera sur de la Unión Europea y la capacidad de nuestras instituciones ante una crisis anunciada. Cumplir la ley significa que los ceutíes puedan vivir, trabajar y prosperar con normalidad. Firmeza y humanidad no son incompatibles. Esta crisis exige aumentar el control de la frontera, realizar retornos conforme a derecho y contar con un Estado que deje de llegar tarde.

En Bruselas tienen claro que esta crisis es europea, pero también que España está más sola que nunca. Así lo significó la carta de 23 Estados miembros al Consejo Europeo exigiendo una reunión urgente para poner coto. Es un ejemplo más de la soledad en la que se encuentra el presidente Sánchez, desbordado e incapaz de gestionar crisis de esta magnitud que afectan a toda Europa. Mientras Ceuta sostenía una situación excepcional, el Ejecutivo reaccionaba tarde y Moncloa buscaba culpables ajenos antes que soluciones propias.

Geopolíticamente, la situación también está clara. La cooperación con Marruecos es necesaria, pero solo desde la reciprocidad, la transparencia y el respeto. Sin esas condiciones no hay vecindad: hay chantaje. La soberanía no se negocia ni se administra: se ejerce y se defiende.

Afortunadamente, quedan motivos para la esperanza. Ceuta, una ciudad de 84.000 habitantes, ha demostrado más entereza que el propio Estado. Ceuta refleja hoy mejor que nunca nuestra dignidad: la dignidad de España y la de quien fue engañado para saltar la valla. Ahora solo nos hace falta un Gobierno de España a la altura de la dignidad que ha demostrado Ceuta.

*Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado del Partido Popular de Galicia