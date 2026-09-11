El otro Antón Pulido

Con Antón Pulido se va un perfil de artista difícil de imaginar hoy. Me explicaré, o trataré de hacerlo: siempre he defendido que cuando alguien decide ir todas las mañanas al estudio, a pelearse consigo mismo y sus fantasmas, merece el respeto de tener, incluso, un lícito ego. Otra cosa distinta es quienes trabajamos en el entorno, pero el artista sí.

En el arranque, en la definición del actual medio artístico institucional gallego, Antón Pulido tuvo una implicación cuya generosidad no se le ha reconocido como se debe, y temo que estos tiempos de inmediatez no sean propicios para hacerlo.

Escribo voluntariamente de memoria, porque no me interesa tanto el dato exacto como la intención. Tras la muerte de Franco, cuando en España las instituciones dedicadas al arte contemporáneo se cuentan con los dedos de una mano, una serie de personas creyeron que era necesario dar un paso e implicarse, demandando visibilidad y compromiso con lo contemporáneo: en unos casos son artistas, como ocurre en Galicia con Atlántica; en otros son medios de comunicación, con ejemplos míticos como los primeros suplementos culturales de Informaciones, El País, Diario 16, ABC, La Vanguardia, o Faro de Vigo: suplementos que nos devolvían la imagen revolucionaria de la prensa del siglo XIX. Si alguien cree que exagero, que bucee en la hemeroteca los contenidos y los colaboradores: se sorprenderán.

Por parte de la política, también hay quien mira con interés hacia la cultura. Acuden al asesoramiento de algunos profesores universitarios, críticos o escritores, y surge la idea de contar con algún artista, reconvertido en mediador. Por lo general (también hubo disparates, pero de ellos ni nos acordamos), se fijan en un artista con reconocimiento en el entorno, al que con frecuencia llaman “maestro”, más en el sentido que se le da en la música clásica.

Alguno se preguntará: ¿y qué tiene que ver esto con Pulido? Muy sencillo: Antón Pulido fue uno de esos eslabones de mediación, tan necesarios para que las cosas se realicen. En un momento concreto, decide implicarse en la vida política, manteniendo siempre esa condición neutra de artista, pero consciente de la importancia de cumplir una presencia institucional y un criterio plural e incluso por encima de sus lícitas devociones. Si se echaba en falta documentación sobre los artistas gallegos, crea y dirige la enciclopedia Artistas galegos, de Nova Galicia Edicións; si se quiere crear un centro de arte gallego en Santiago, vuelve a oficiar de mediador y el CGAC arranca con Antón Pulido como primer director.

En esos años, otros artistas deciden dedicar tiempo a la gestión para conseguir asentar proyectos que demandaban necesarios, a costa de su trabajo artístico. Pienso en Martín Chirino, primero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y luego en el CAAM de Canarias; en Joan Hernández Pijuan, consiguiendo que en la facultad de Bellas Artes de Barcelona entrasen artistas reconocidos como profesores invitados; en Chillida y Oteiza en el País Vasco... No se queden con los nombres, o sí, sino con las intenciones: creadores que sacrifican lo único que saben que se termina, su tiempo, para dedicarlo a una tarea colectiva, que además con frecuencia les cierra puertas y levanta algunas suspicacias.

Conozco muy bien la historia del CGAC, por vivirla en directo, y la figura de Antón Pulido estuvo en su gestión y arranque, y cuando dejó la dirección, dio un paso al lado. Desde entonces, solo recuerdo palabras de ánimo en los proyectos en los que coincidíamos, un apoyo que se percibía, incluso, desde la lógica discrepancia, desde posiciones distintas.

Su obra está ahí, esperando una revisión que debe hacerse con tiempo y una generosidad análoga a la que él empleó siempre, porque no hay exposición más difícil y determinante que la primera sin la presencia del artista. Pero esa es otra historia, yo quería recordar lo que se suele olvidar. ¿El otro Antón Pulido? Quizá no, quizá sea el mismo, en un perfil difícil de repetir.