¿Por qué crece la ultraderecha si, dicen, tenemos una derecha «extrema»?

Permitidme que me meta hoy en el charco (una de mis especialidades) de la política. Más que charco es un barrizal, un campo de minas. En los últimos años asistimos a un ascenso de las llamadas formaciones ultras. Elección tras elección, país tras país, suman más y más votos, hasta el punto de que en algunos casos se han convertido en mayoritarias, aunque esa mayoría, por ahora, no les haya permitido gobernar, salvo excepciones. Podemos mirar para otro lado, hacernos trampas al solitario, creer que así como ha venido se irá, consolarnos pensando que todavía hay una mayoría que piensa y vota diferente… Podemos seguir engañándonos, pero la realidad, es decir lo que dictan las urnas (repito, las urnas, no insurrecciones sociales o golpes militares), nos indica lo contrario. Nos advierten que la ultraderecha no es una tormenta de verano. Es un movimiento sólido, con profundas raíces en el descontento ciudadano.

Los habitantes del estado alemán de Sajonia-Anhalt acaban de volcarse con Alternativa para Alemania, un partido que aprecia en el nazismo cosas buenas. ¿Las banderas de enganche?: El odio a la inmigración y la identidad nacional. Dos ingredientes perfectos para un cóctel de insospechadas consecuencias. Sus posibilidades de gobernar en el lander pasan por la abstención de un grupo nacionalista de izquierda prorrusa y pro Putin. Lo llamativo es que estos rojos no descartan abstenerse para facilitarles el poder. Los extremos se tocan.

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Ser ultra cotiza tan alto que se está librando una brutal batalla por hacerse con el nicho. En Italia, a Giorgia Meloni y sus Hermanos de Italia les ha salido por la derecha Roberto Vannacci (un exgeneral con nombre de defensa central italiano y con tantas ganas de dar leña como el Gentile del Mundial del Naranjito). Vannacci es un tipo peligrosamente estrafalario, que no duda en lucir musculitos en tanga para defender la pureza de Italia. Es un neofascita 4.0. Paradójicamente su partido Futuro Nacional aspira a recuperar lo mejor del pasado de su país. En Francia, Marine Le Pen y su Agrupación Nacional pelean contra el periodista Éric Zemmour y su Reconquista. Zemmour hace mofa de Le Pen por blandita. Sin comentarios. Y en el Reino Unido el bravucón Nigel Farage y su Reform compiten contra un tal Tommy Robinson, un político de barra de pub que no hace ascos a la violencia callejera. ¿Hace falta que siga?

Sí, hace falta. Porque a estas alturas echarán de menos el caso español. Pues aquí ocurre algo muy curioso. Vox sigue sumando diputados allá en donde se presenta, mientras el PP se estanca o crece tibiamente. Vox sube desde una posición muy cómoda, la de no gobernar. Si no gobierna, no hay desgaste. Vamos, que no se le puede criticar porque no han hecho nada (ya veremos cuando en Andalucía, Extremadura o Aragón empiecen a tomar decisiones). Pero es curioso porque desde el bando socialista, tan aficionado al juego de palabras, se acusa al partido de Alberto Núñez Feijóo de ser derecha extrema. Pero, por lo visto, todavía no lo son suficientemente. Sin olvidarnos de los Alvise de turno (un Torrente vestido de señorito), la pregunta es obvia: ¿por qué sigue creciendo la extrema derecha representada en Vox si el PP se supone que ya es derecha extrema? ¿Qué está haciendo mal el PP? ¿Qué debe hacer para ganar apoyos: centrarse más para atrapar socialistas desencantados (ahí parece haber mucho margen) o extremarse más (donde el terreno se achica)? ¿Podría hacer las dos cosas al mismo tiempo? Y si no puede, ¿qué camino tendría que elegir? ¿O es que Feijóo y cia. ya se han resignado a ver a Abascal de vicepresidente? Pufff.

Pero tranquilos todos, porque mientras Europa y el mundo (con Trump y Musk alimentando la caldera de la indignación) viran hacia la extrema derecha, aquí tenemos nuestro propio plan para impedir su triunfo. Y es que la estrategia de Pedro Sánchez para contener a la ultraderecha pasa por NO convocar elecciones. Si la gente no vota, nunca ganará una alianza PP-Vox, como indican todas las encuestas de forma machacona. Así que evitemos ese riesgo a toda costa: que no se vote. Da igual que haya imputaciones por doquier, que no tengamos presupuestos desde hace años, que la frontera de Ceuta sea un escandaloso coladero, que los ministros se tiren los trastos a la cabeza en público, que los supuestos aliados del Ejecutivo se hayan pasado a la oposición, que se pierdan una tras otras votaciones en el Congreso… Bah, pecatta minuta. Lo importante es poner todos los esfuerzos en levantar un dique antifascista. Alejemos, pues, todo lo que podamos las urnas y, mientras no escampa, sigamos buscando enemigos fuera de las fronteras, llámense Netanyahu, Trump o Putin. El pertinaz rechazo de Sánchez a convocar elecciones –aunque insiste en que volverá a ganar con ZP de banderín de enganche, cosas veredes– transmite la alucinante idea de que las urnas serían las grandes aliadas de las fuerzas antidemocráticas. Las papeletas las carga el diablo. Por lo demás, ninguna destitución, ninguna dimisión, ningún mea culpa en el horizonte.

Y mientras unos se aferran al poder como si no hubiera un mañana, otros alimentan de forma enloquecida la invasión exterior. Utilizan la inmigración como combustible para incendiar los ánimos. Cerremos fronteras, elevemos los muros, empleemos fragatas para contener las hordas africanas que nos invaden en cayucos. Utilicemos toda la fuerza. Sin piedad. Y enarbolemos nuestra banderita, queridos patriotas. Qué más da que se necesiten miles de trabajadores (en el mar, la hostelería, la construcción, la dependencia…). A quién le importa que nuestra sociedad satisfecha y envejecida precise de otros para sobrevivir. Ah, y no nos pongamos exquisitos con los derechos universales del hombre (el derecho a la vida es una antigualla). Que no nos distraigan con esas pamplinas. Hay que impedir que entren y echar a los que ya están dentro. Si es preciso, devolverlos a mamporrazos a su país (o a donde sea). ¡Fuera delincuentes!

Una persona sin hogar en los soportales de O Berbés / FDV

La inmigración es el motor que mueve hoy todo el discurso ultra. Y esa generalización indiscriminada, sin matices, de brocha gorda, me asquea. El lunes caminaba temprano junto a los soportales de O Berbés. Era una mañana preciosa, cielo luminoso, temperatura perfecta. Estaba de buen humor cuando una imagen me golpeó. Un hombre negro (afroamericano dirán los cursis) estaba barriendo con una escoba rota el suelo bajo una de las arcadas. El sintecho aseaba el empedrado que rodeaba su jergón. Barría con esmero, como si fuese la habitación de su casa (el «fuese» sobra), para dejar el espacio pulcro. Después se acuclilló sobre sus pertenencias (ya os podéis imaginar de qué os estoy hablando) y las colocó morosamente, como si fuesen valiosas (otra vez sobra el «fuesen»). Ataviado con una camiseta de baloncesto de Michael Jordan (la globalización para este hombre es eso), dispuso sus cosas perfectamente alineadas contra la pared y salió a pasear por su barrio, eso sí, sin perder de vista su patrimonio. Tras hacerle a hurtadillas una foto (la que ilustra este boletín), me alejé de la zona pensativo. Desde luego, cómo han cambiado los invasores. Porque escuchando los discursos incendiarios de nuestros supuestos líderes y amados patriotas, yo me los había imaginado blandiendo peligrosas armas, dispuestos a robarnos, asaltarnos y violarnos. Pero qué equivocado estaba: ¡vienen con escobas!

¡Buen finde!

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