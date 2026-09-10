PISA, del bofetón al 'knockout'

No tengo claro quiénes estaban más ilusionados ayer: si mamás y papás o niñas y niños. Casi me inclino por los primeros. El verano se ha hecho largo y, como escuché varias veces mientras dejaba a la mayor en la parada del autobús y al pequeño en la puerta del colegio, ya había ganas de rutina. Sí, han leído bien: ganas de rutina. Hay frases que solo pueden pronunciarse después de dos meses y medio de vacaciones.

La vuelta al cole siempre supone un punto de inflexión. No sé cómo funcionará en las demás familias, pero a mis hijos ya no les sirve nada del curso pasado, que terminó hace apenas tres meses: ni ropa, ni calzado, ni complementos… Nada. Bueno, las mochilas sí. Debe de ser que el calor y las comidas de la abuela Celia han producido en ellos el mismo efecto que la lluvia y el sol en las plantas: han crecido a una velocidad que no contempla ningún presupuesto familiar.

Empieza un nuevo curso. Nuevos retos para ellos, los alumnos; también para nosotros, los padres; pero, sobre todo, para los docentes. Vaya tela. Los compadezco. La responsabilidad que tienen entre manos nunca ha sido mayor.

Porque no es solo enseñar mates, lengua, ciencias o historia. Se trata, nada menos, de ayudar a formar a las generaciones que tomarán las decisiones —y quizá gobernarán buena parte del mundo— durante las próximas décadas. Y eso, en los tiempos que corren, incluye lidiar con el desafío digital, la irrupción de la Inteligencia Artificial, el cambio climático, la transformación del mercado laboral, el nuevo orden geopolítico y un sinfín de incertidumbres que harían sudar hasta al más templado de los orientadores escolares. Uf. ¿Acaso hay algo más importante?

El último informe PISA ha sido una bofetada con la mano abierta y los ojos cerrados, porque, en realidad, se veía venir. España ha obtenido el peor resultado en la evaluación de los alumnos de 15 y 16 años de la historia. Y hay un dato especialmente preocupante: les cuesta cada vez más entender lo que leen, sobre todo cuando el texto exige algo más que deslizar el dedo hacia arriba.

Lógico. Entre un reel de quince segundos, un post de tres líneas y un tuit que ya ni siquiera sabemos cómo llamar, la lectura pausada juega con desventaja. Al algoritmo le interesa que pasemos al siguiente contenido, no que nos quedemos cinco minutos pensando en el anterior. La atención sostenida, esa cosa tan poco viral, cotiza a la baja.

Es la raíz del problema. Porque leer no consiste únicamente en reconocer palabras, como le dijo a mi hija. Leer es comprender, relacionar, interpretar, dudar, hacerse preguntas. Es, en definitiva, pensar. Y pensar requiere algo que las pantallas no suelen regalar: tiempo.

Si no ponemos remedio, la próxima vez que lleguen los resultados de PISA quizá la bofetada no sea una bofetada, sino un knockout, por utilizar jerga pugilística. Y entonces probablemente descubriremos, con la misma sorpresa con la que cada año descubrimos que nuestros hijos necesitan zapatos nuevos, que recuperar el tiempo perdido sale bastante más caro.

Con todo, prefiero ser optimista. El cambio —para mejor— es posible. No será inmediato ni vendrá en forma de aplicación milagrosa, ni lo resolverá la IA por nosotros. Hará falta algo bastante menos sofisticado: profesores con recursos y reconocimiento, familias implicadas y niños y jóvenes que vuelvan a descubrir que aprender no es una condena, sino una herramienta para ser libres.