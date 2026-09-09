Un terremoto sacude la política alemana

Berlín. Un terremoto político sacudió el domingo la política de este país: la ultranacionalista Alternativa para Alemania (AfD) ganó de calle las elecciones en el land de Sajonia-Anhalt y su cabeza de lista, Ulrich Siegmund, podrá convertirse en el primer dirigente de ese partido en gobernar un Estado federado.

De nada sirvieron todos los intentos de frenar la espectacular subida que indicaban todos los sondeos previos; de nada, que la mayoría de las otras formaciones hubiesen intentado hasta el final su prohibición por el Tribunal Constitucional tras colocarle la etiqueta de «xenófobo» y de «extrema derecha» .

O que hablasen continuamente de ponerle, si ganaba las elecciones, un cortafuegos, un cordón sanitario porque nadie estaba dispuesto a colaborar con un partido «nazi» como AfD.

De poco sirvieron las continuas manifestaciones de los Verdes, de los sindicatos o las advertencias de las iglesias del país sobre el peligro que representar la llegada al poder de un grupo que ha hecho de la lucha contra la inmigración su principal caballo de batalla.

De nada, la campaña en su contra de prácticamente todos los medios del país, tanto públicos como privados. El semanario Der Spiegel incluso publicó en portada una foto de su candidato con la tan leyenda: «El hombre más peligroso de Alemania».

Pesó mucho más en la movilización del electorado el cansancio de muchos votantes con los partidos tradicionales, su hartazgo con el Gobierno de coalición de cristianodemócratas, socialdemócratas y cristianosociales bávaros con un millonario al frente, exdirectivo del fondo de inversiones BlackRock, que parece totalmente ajeno a sus problemas.

Sajonia-Anhalt es uno de los länder de la antigua República Democrática Alemana, y es en esa región del país donde Alternativa para Alemania ha sido siempre más fuerte. Los ciudadanos dicen sentirse abandonados, se quejan de que no se les escucha, de falta de democracia como en la antigua Alemania comunista. Y hay un importante éxodo juvenil en dirección a la Alemania más rica, que es la occidental.

El ascenso de AfD ha sido espectacular: llegó casi al 44 por ciento de los votos, doblando el resultado de hace cinco años mientras que los cristianodemócratas se desplomaban, socialdemócratas y verdes apenas subían y no llegaban al 10 por ciento, la izquierda bajaba un poco, los liberales quedaban fuera del Parlamento regional mientras que entraba por primera vez en él al superar el 5 por ciento la Alianza Sahra Wagenknecht.

En el resultado influyó sin duda la irritación de muchos ciudadanos con un Gobierno que recorta servicios públicos, las ayudas a las familias, quiere prolongar la vida laboral, pero no escatima en cambio gastos en la ayuda militar a Ucrania y el rearme del país frente a una Rusia en la que se empeña en ver al eterno enemigo.

Poco antes de las elecciones se produjo el incidente del aeropuerto de Leipzig —el hallazgo misterioso de un dron junto a un avión ucraniano de los que transportan ayuda militar al país de Volodímir Zelenski— del que el Gobierno culpó a Moscú y que sirvió para una nueva campaña de denuncia de la «guerra híbrida» de la que políticos y medios acusan continuamente a Rusia.

Alternativa para Alemania es, junto a la Alianza Sahra Wagenknecht, el único partido que aboga por la reanudación de las relaciones comerciales y diplomáticas con Moscú y que ve en la voladura de los gasoductos Nord Stream del Báltico, la renuncia al gas barato ruso y las sanciones contra ese país una de las causas de la actual crisis industrial alemana.

Y es esto, su supuesta proximidad a Rusia, junto a su postura muy crítica con la inmigración, que, como todos los partidos populistas, AfD relaciona demasiado fácilmente con el aumento de la delincuencia y los problemas del sistema educativo, lo que sobre todo escandaliza a quienes se proclaman defensores de los derechos humanos y de la democracia liberal.

Pese al 44 por ciento conseguido en las urnas, a Alternativa para Alemania le faltan un par de escaños para tener la mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que habrá de apoyarse para gobernar en el único partido que parece dispuesto a ello, la Alianza Sahra Wagenknecht.