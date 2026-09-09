Opinión
Iván Area, Francisco Javier Fernández Fernández
O problema de verdade: a igualdade de oportunidades. Reflexións sobre a docencia (y II)
Na primeira parte deste artigo lembrabamos a frase de Bob Hope tras o Sputnik («Os seus alemáns son mellores que os nosos»), a súa inversión hollywoodense en The Right Stuff e o reparto de científicos alemáns entre as dúas potencias en 1945. E actualizabámola para a ciencia de hoxe: se o teu revisor ten unha IA máis potente ca túa, estás enfastiado. Pero quedaba dito que o dos artigos é o problema pequeno. O grande está nas aulas.
Porque a versión que debería quitarlle o sono a calquera reitoría é estoutra: se o teu compañeiro de pupitre ten unha IA máis potente ca túa, estás enfastiado. E se o teu estudante ten unha IA máis potente ca a do profesorado, o enfastiado é todo o sistema de avaliación.
A asimetría entre autor e revisor que describiamos na primeira parte reprodúcese, multiplicada, dentro dunha mesma aula, e ademais en tres direccións á vez.A primeira é entre estudantes. Nunha mesma clase de cálculo hai hoxe quen traballa cun modelo gratuíto, con límites de uso e coa versión de hai un ano, e quen paga (ou lle pagan na casa) unha subscrición de nivel profesional que lle dá acceso ao modelo de fronteira, a axentes que executan código e a un contexto que lle permite meter o temario enteiro nunha soa consulta. Os dous entregan a mesma práctica, o mesmo día, e reciben a mesma nota sobre dez. Non hai ningún regulamento que diga que iso é inxusto, porque ningún regulamento imaxinou que a diferenza de medios se puidese comprar por tarxeta de crédito e fose invisible no resultado.
A segunda é entre estudantado e profesorado. Isto é novo de verdade. En toda a historia da universidade, o profesorado tivo, como mínimo, mellores ferramentas ca o alumnado: máis libros, máis acceso a revistas, máis anos de oficio. Agora é perfectamente posible que un estudante de segundo curso teña na súa conta persoal un modelo máis capaz ca calquera cousa á que o seu profesorado poida acceder co correo institucional, e que o utilice para resolver o problema que o profesorado deseñou coa axuda de nada. O profesorado corrixe con lapis unha solución que xerou unha máquina que el non pode nin consultar. É Bob Hope en 1957: os seus alemáns son mellores cós nosos, e nin sequera sabemos cantos teñen.
A terceira é entre universidades. Unha institución con orzamento para contratos corporativos dálle a todo o seu estudantado e persoal o mesmo nivel de acceso, e convérteo en infraestrutura, como a rede sen fíos ou o préstamo interbibliotecario. Outra, sen ese orzamento, deixa que cada quen se busque a vida, e a «vida» de cada quen depende, outra vez, do que hai na casa. Non é difícil adiviñar cara a onde se inclina a panca.
O que teñen en común as tres asimetrías é que ningunha se ve. Un estudante sen ordenador víase; un estudante sen libros víase. Un estudante que non pode empregar unha IA máis avanzada non se ve en ningures. Entrega o mesmo PDF ca os demais, só que algo peor, e a universidade conclúe, con toda a lóxica do mundo, que é algo peor.
E aquí é onde o chiste deixa de selo, porque a igualdade de oportunidades non é un adorno da universidade pública: é o seu motivo de existir. A universidade pública non se inventou para que estudase quen xa podía estudar, senón para que a diferenza entre o que un pode chegar a saber e o que sabe de partida non a decidise o nivel económico. As bibliotecas, as bolsas, as taxas reducidas, o acceso ás revistas pagado pola institución e non polo lector: todo iso é a mesma idea, repetida durante un século, de que as ferramentas do coñecemento se subministran por igual e o mérito se mide despois. Se o acceso á IA de fronteira queda fóra desa idea, non estamos ante un problema tecnolóxico máis, senón ante a primeira ferramenta do coñecemento en cen anos que a universidade non está a repartir.
Que se podería facer? Non temos un plan, pero si tres convencementos
O primeiro é que o acceso ten que ser infraestrutura, non consumo. Do mesmo xeito que ninguén lle pide ao estudantado que pague a subscrición a unha revista para facer o traballo de fin de grao, non se lle debería pedir que pague o acceso a un modelo para facer a práctica de cálculo. Iso significa contratos institucionais, financiados publicamente, que garantan un «mínimo común» de acceso para todo o estudantado e todo o profesorado dunha universidade, e a ser posible de todas as do sistema.
O segundo é que a avaliación ten que deseñarse para que a diferenza de ferramenta non sexa a diferenza de nota. Iso non quere dicir prohibir, que é imposible e ademais mentira, senón separar claramente o que se avalía coa ferramenta do que se avalía sen ela, e volver darlle valor ao que só se pode facer diante dun taboleiro, cunha voz e cun xiz: explicar, defender, reconstruír. Curiosamente, é o que sempre quixemos avaliar.
O terceiro é o máis incómodo: o profesorado ten que ir primeiro. Non se pode deseñar unha avaliación xusta para ferramentas que un non coñece, nin garantir a igualdade de oportunidades desde o lado da desvantaxe. Se o estudantado ten mellores ferramentas ca o profesorado, non se soluciona quitándollas ao estudantado, senón dándollas ao profesorado, e formándoo.
Non sabemos se esta vez quen chegará antes a Marte. O que si sabemos é que a frase que recordamos non a dixo von Braun, senón un actor; que a frase histórica de Bob Hope era un chiste sobre estar perdendo; e que a metáfora segue funcionando porque fala menos de alemáns ca de vantaxes asimétricas.
E as vantaxes asimétricas, na universidade, teñen un nome vello e un tratamento coñecido. Cando a vantaxe era un libro, construímos bibliotecas. Cando era unha revista, pagámola entre todos. Cando era unha matrícula, inventamos as bolsas. Agora a vantaxe é unha IA por subscrición, e a pregunta non é se o revisor 2, o compañeiro de pupitre ou o estudante de segundo a teñen. A pregunta é se a universidade vai seguir sendo o sitio onde iso non importa.
*Iván Area é catedrático de Matemática Aplicada na E.E. Aeronáutica e do Espazo da Universidade de Vigo e membro do de innovación docente IADA (Intelixencia Artificial Aplicada á Docencia e á Aprendizaxe). Francisco Javier Fernández Fernández é profesor titular de Universidade na Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela e Membro de CITMAga (Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia)
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