La guerra del agua en Vigo

El agua es un elemento crucial para la vida. Nuestro cuerpo está compuesto en gran parte por ella. Coinciden muchos analistas en que las guerras del futuro no serán por el territorio, el petróleo o las tierras raras, sino por el agua, un recurso cada vez más escaso y preciado. Se calcula que más de mil millones de personas carecen actualmente de acceso a agua potable, una cifra que, sin duda, irá a más en los próximos años por el cambio climático, cuyos efectos ya se empiezan a notar aquí, en el país de los mil ríos… cada vez más secos. Así que me atrevería a decir que el agua —mejor dicho, los conflictos por el agua— seguirá ocupando titulares con cada vez mayor frecuencia.

A escala local, el área de Vigo libra también su particular guerra del agua, en la que se entremezclan la falta de planificación, la limitada capacidad de nuestras presas para embalsar, una mejorable gestión y mantenimiento de las redes de abastecimiento —casi tres de cada diez litros se pierden por fugas, averías o fraudes— y, todo hay que decirlo, intereses partidistas a ocho meses de las elecciones municipales, de nuevo con el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia como principales bandos enfrentados. Pero, más allá del ruido político, las sequías amenazan nuestro modo de vida, sobre todo aquí, en el sur de la comunidad.

La situación de los embalses es dramática. Se planificaron para una Galicia que ya no existe, en la que llovía prácticamente todo el año, mucho menos poblada y sin la actual presión turística. El que abastece a Baiona —en el río Baíña— se ha quedado pequeño, incapaz de garantizar el suministro a la villa tras un verano seco, lo que ha llevado al municipio a engancharse —de nuevo— a la red de abastecimiento de Vigo. Y las presas viguesas tampoco atraviesan su mejor momento. Tanto Eiras —en el río Oitavén, entre Fornelos y Ponte Caldelas— como Zamáns se encuentran en mínimos históricos.

La cuestión aquí no es si darle agua a Baiona es un gesto de solidaridad, un deber o un vasallaje. Ni tampoco repetir aquello de que «el agua es de todos» —como con el mar, todos sabemos que no es verdad—. La cuestión es qué medidas se van a adoptar para solucionar un problema que irá a más, que ya está yendo a más, y que no se resuelve llevando huevos a un santo ni con la danza del agua.

Ni, como hasta ahora, esperando a que lleguen las borrascas del otoño.

No puede ser que hayamos llegado a esta situación después del invierno más lluvioso de los últimos 25 años. No puede ser que los embalses agonicen a comienzos de septiembre cuando, solo en los primeros 44 días de 2026, se registraron precipitaciones suficientes para abastecer a toda Galicia durante 113 años, según datos de la propia Xunta. No puede ser que nos sobre agua cuando llueve y nos falte en cuanto deja de hacerlo. Algo estaremos haciendo mal.

Y tampoco puede ser que, mientras tanto, las administraciones sigan discutiendo quién tiene la culpa, quién paga la factura o quién sale en la foto suplicando por el agua. La sed no entiende de colores políticos.

Quizá haya llegado el momento de dejar de rezar para que llueva y empezar a trabajar para que, cuando lo haga, el agua no se nos vuelva a escapar por el desagüe.