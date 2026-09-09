Cuando el poder clasifica a quien informa

Coincidiendo con el Día Internacional del Periodista, la profesión ha puesto sobre la mesa dos amenazas a la vez. Algunos se han indignado solo con una.

Por un lado, las asociaciones, colegios y sindicatos del periodismo (entre ellos el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia) firman un manifiesto contra el señalamiento y las agresiones: contra que desde algunos grupos políticos se convierta a informadores concretos en adversarios personales o se les llame «terroristas» mientras trabajan. Y avisan de lo que siempre viene después: la hostilidad prepara el terreno y alguien acaba pasando de las palabras a los hechos.

Por otro, se ha conocido que la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior elaboró un documento que clasificaba ideológicamente a decenas de periodistas, ordenados según fueran afines o problemáticos. No es una sospecha: la existencia del documento la ha reconocido el propio Ministerio.

Ya está ocurriendo: muchos que aplaudieron el manifiesto encontrarán matices para la lista, y quienes hoy exigen responsabilidades por la lista llevan semanas mirando hacia otro lado con las agresiones. Esa contabilidad de agravios es lo que permite que las dos sigan pasando: mientras el señalamiento solo duela cuando lo empuña el contrario, nadie lo soltará.

Y no es una cuestión de sensibilidades, sino de derecho: el artículo 20 de la Constitución y, desde 2025, el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios protegen a quien informa frente a la vigilancia de los poderes públicos.

Escribo desde una posición incómoda: estoy del lado de quien informa y, a la vez, mi trabajo diario es el de quien tiene algo que contar. Conozco las dos orillas y sé dónde está la raya.

Cualquier gabinete de comunicación, público o privado, conoce a los periodistas que cubren su sector: quién firma qué y quién domina la materia. Eso no es fichar a nadie, es hacer bien el trabajo. La raya aparece cuando el criterio deja de ser informativo (quién cubre esto y qué necesita para contarlo bien) y pasa a ser político (de quién me fío). Una nota interna con nombres, fotografías y etiquetas ideológicas no es un análisis de medios: es un cuadro de mando sobre personas.

Y el daño no está en el papel, sino en lo que viene detrás: quien clasifica acaba administrando el acceso, la llamada que se devuelve o no, la acreditación que llega tarde. Nada de eso sale en un titular, y todo junto produce un efecto parecido al de la censura, con la ventaja de que no hay que reconocerla.

El periodismo puede y debe ser criticado y corregido. Pero una cosa es la crítica y otra la intimidación: un periodista puede ser desmentido, no puede ser fichado.

Y esto no va de nosotros, sino de que cuando ocurra algo importante haya alguien allí para contarlo. Un día internacional se agota en veinticuatro horas. La defensa de la profesión, para valer algo, tiene que sostenerse el resto del año, y sobre todo cuando el señalado piensa distinto que nosotros.

*Tesa Díaz-Faes es presidenta de la Asociación de la Prensa de Vigo y presidenta de Dircom Galicia