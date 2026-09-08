Opinión
Iván Area, Francisco Javier Fernández Fernández
Quen ten os «mellores alemáns»? Reflexións sobre a docencia (I)
Dos alemáns do Sputnik e a célebre frase «all this goes to show that their Germans are better than our Germans», ata o problema de fondo na universidade: a igualdade de oportunidades.
Primeiro, a verificación (que despois vén a retranca)
A frase existe, pero non exactamente como adoita lembrarse, e ten dúas versións que son unha a inversa da outra. Iso, por si só, xa é bastante Guerra Fría.
A orixinal atribúese ao humorista Bob Hope. Despois do lanzamento do Sputnik, o 4 de outubro de 1957, Hope resumiu a sorpresa estadounidense nunha frase: «All this goes to show that their Germans are better than our Germans». É dicir: os seus alemáns son mellores que os nosos.
A graza funcionaba porque os dous bloques aproveitaran, tras 1945, coñecemento e persoal científico alemáns. Os Estados Unidos levaron a Wernher von Braun e arredor de cento vinte colaboradores coa Operación Paperclip. A Unión Soviética fixo algo moito máis amplo coa Operación Osoaviakhim, que trasladou milleiros de especialistas alemáns; no programa de foguetes, o grupo de Helmut Gröttrup acabou traballando, en boa parte, na illa de Gorodomlia, no lago Seliger.
A outra frase, a que moita xente lembra como se fose histórica, é posterior e vén de Hollywood. En The Right Stuff (Elixidos para a gloria) (1983), un «científico xefe» caricaturizado como alemán do programa espacial respóndelle a un senador: «Our Germans are better than their Germans» (é dicir: os nosos alemáns son mellores que os seus). A frase quedou pegada á memoria colectiva, pero é unha liña de guión, non unha declaración de von Braun.
E aquí chega o detalle que estraga un pouco o chiste, como sempre que un mira a historia de perto. Os científicos e científicas alemáns da URSS foron importantes para absorber a tecnoloxía do V-2, pero non deseñaron o Sputnik nin o foguete R-7 que o puxo en órbita: esa foi obra do programa soviético dirixido por Serguéi Koroliov.
Así que o resumo seguro é este: Bob Hope fixo en 1957 o chiste de que «os seus alemáns» eran mellores; The Right Stuff inmortalizou en 1983 a versión contraria «os nosos»; Paperclip foi moi real; e a historia completa é bastante máis incómoda ca calquera das dúas frases, porque inclúe a integración de persoas con pasados nazis que durante décadas se preferiu non mirar de cerca.
Hai un último detalle que convén gardar para máis adiante: en 1945 os científicos e científicas non se compraban, repartíanse, e tíñaos quen chegase antes a Peenemünde. Hoxe véndense por subscrición mensual, como explicamos de seguido, e iso cambia por completo de quen é o problema.
A actualización, coa retranca posta
Sesenta e nove anos despois xa non hai científicos que repartir. O que hai é outra cousa, e a actualización da frase, no ámbito científico, podería ser esta: se o teu revisor ten unha IA máis potente ca túa, estás enfastiado. (O adxectivo orixinal era outro, pero este artigo aspira a ser citado en actas.)
Antes, cando unha persoa enviaba un artigo científico a unha revista internacional, o proceso antes de publicar (revisión por pares) era máis ou menos simétrico na ignorancia: quen escribía non sabía quen o revisaría, e quen revisaba non sabía gran cousa do artigo ata que o lía, con sorte, tres meses despois. Ambas partes ían á guerra cos mesmos medios: un lapis, un café e a mala fe que cada quen puidese achegar.
Agora a simetría xa non está garantida. Quen redacta pode axudarse dun asistente modesto que lle corrixe as comas e, se se despista, inventa unha referencia de 2019. E quen revisa pode estar nunha institución con acceso a modelos de fronteira. Pega o PDF e recibe en minutos dous ocos no lema 3, un posible contraexemplo á proposición 5, a observación de que o teorema principal se parece sospeitosamente ao apéndice dun artigo ruso de 1974, naturalmente, e quince referencias que «deberían considerar», oito delas do propio revisor.
Iso é agora ter «os mellores». O autor le «the authors should carefully check» e sente esa angustia académica tan específica de sospeitar que, do outro lado, unha máquina comprobou as súas contas con máis paciencia ca el.
A cousa ten graos, como o inferno. Está o editor que, axudado por un sistema automático, selecciona con impecable lóxica bibliométrica a única persoa viva que demostrou algo parecido en 1988 e leva desde entón esperando a que alguén o cite. Está o revisor que chama «minor revision» a corenta comentarios nun inglés pluscuamperfecto. E está o caso terminal: autor e revisor usan a mesma clase de modelo, e a IA discute consigo mesma a través de dous humanos que fan de secretarios, cada un convencido de que ten os «mellores alemáns».
Tamén existe o caso inverso, o Sputnik desta historia: o revisor que le co lapis e rexeita o artigo porque a demostración da páxina 7 «non está clara», cando o problema é que a redactou unha máquina e o autor tampouco sabería reconstruíla diante dun taboleiro. Ás veces os «mellores científicos» son os que non hai.
Pero sexamos honestos: o dos artigos en revistas científicas é un problema pequeno. Quen enviamos artigos somos persoas adultas, con contrato, con biblioteca e con capacidade de queixarnos ao consello editorial. O problema grande está dous andares máis abaixo, nas aulas.
*Iván Area é catedrático de Matemática Aplicada na E.E. Aeronáutica e do Espazo da Universidade de Vigo. Membro do de innovación docente IADA (Intelixencia Artificial Aplicada á Docencia e á Aprendizaxe). Francisco Javier Fernández Fernández é profesor titular de Universidade na Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela. Membro de CITMAga (Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia).
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