Niños a 47.000 euros la pieza

Alarmadas por la baja producción de bebés de su país, las autoridades de Singapur ofrecen el equivalente a 47.000 euros por niño, pagaderos en cómodos plazos hasta que cumplan los 17 años. Para que luego hablen aquí de las paguitas.

Parece lógica tal inquietud, si se tiene en cuenta que la tasa de fecundidad ha bajado en esa ciudad-Estado de Asia a solo 0,87 o, lo que es lo mismo, un 87% de niño por señora. En España, que tampoco se aplica mucho a estas faenas, la cifra es de 1,11.

Queda claro que tener hijos es cosa de pobres. Singapur es una pequeña pero opulenta república, lo que acaso explique este bajo rendimiento natalicio. Sus 120.000 euros de renta per cápita -o 140.000, según sea la fuente- la convierten en la segunda nación más rica del mundo. Y a más riqueza, menos hijos, como bien sabemos por aquí.

Cuando España andaba mal de dinero, no era infrecuente que las mujeres alumbrasen vástagos sin medida. Bien es verdad que los métodos anticonceptivos no abundaban y, además, estaban mal vistos por el nacionalcatolicismo de entonces.

Aparte de prohibir las gomas preservativas, el franquismo se afanó en poner a parir a las españolas mediante los premios nacionales de natalidad. A finales de los años sesenta, por citar un ejemplo, la pareja ganadora había producido diecinueve niños para el Estado.

Se entregaban esos galardones en la festividad de San José, lo que no deja de ser una elección curiosa. No solo porque son las madres las que dan a luz, sino por la circunstancia de que el bueno de José era todo un santo. Prueba de ello es que le cedió a la divinidad una tarea en general indelegable para limitarse a ser padre adoptivo.

Algún éxito tuvo aquella campaña, favorecida por la ocasión. El baby boom fue un fenómeno más o menos mundial que llegó tardíamente a España, entre los años 1957 y 1977. Dos décadas prodigiosas en las que nacieron catorce millones de rapaces.

En el resto de Europa y en Estados Unidos, la explosión de natalidad había arrancado diez años antes. Épocas aparte, la causa fue la prosperidad que trajo consigo el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un caso, y el de la larga posguerra civil española, en el otro. Una vez consolidada la riqueza, el gasto en cunas volvió a declinar en todos los países desarrollados.

Ahora se está registrando un pequeño repunte de nacimientos en España, que los demógrafos atribuyen a los millones de inmigrantes llegados en los últimos años.

Aun así, el caso extremo de Singapur podría inspirar al Gobierno de aquí para tomar medidas similares si quiere conservar el macizo de la raza. La única pega reside en que esto no es la Jauja asiática y quizá costase reunir 47.000 euros de premio por niño cuando la renta por cabeza española es mucho más módica. Y encima, los chavales no votan.