Una historia repetida

Esta es la historia de Carmen, viuda de marinero accidentado en Cabo de Hornos, que murió dejándole tres hijos menores , indemnización para criarlos y una tristeza húmeda.

Con el tiempo,la viuda hubiera podido secar sus lágrimas y haber rehecho su vida pues era joven,lista y bonita. Pero no fue así. En su vulnerabilidad,se enamoró perdidamente del amigo de su marido, José, que, con el señuelo de protector familiar, consiguió entrar en su vida y hacerse coronar como el boss de la casa.

Más tarde,cuando la mujer quiso reintegrarse al mundo laboral y recuperar su autonomía , el hombre no dudó en utilizar la violencia verbal y, si fuese necesaria, la física, con el fin de doblegarla y seguir teniéndola bajo su control.

A José todo le valía para mantenerse en el poder, sin importarle la depresión, ansiedad, incluso drogadicción, por las que tuvieron que pasar sus víctimas.

Los hijos presenciaban aterrados el maltrato a su madre y la madre,con pánico, el infringido a sus hijos.

En este horror vivieron años y años, siempre en silencio para ocultar la vergüenza que sentían y conjurar el miedo que los atenazaba (según la MacroEncuesta 2025 del Instituto de la Mujer, de las mujeres encuestadas que habían sufrido violencia física, sexual,se estima que solo el 16,8% manifestó haber denunciado ante la policía o un juzgado, ya fuera por ellas mismas o por otra persona o institución. Por tanto, el 83,2% no denunció).

Pasados los años, una hija de Carmen descubrió a una anonadada amiga íntima de su madre el infierno que José les había hecho pasar y las secuelas dejadas.

Toda esta historia, que entenderá el lector no tiene final feliz, viene a cuento porque el maltrato fue ocultado y asumido en silencio por familia y amistades como « cosa de ellos» en la que no había que meterse; sospechaban, sí, pero hicieron oídos sordos al grito y al llanto. Porque en la Comisaría de Policía no constan diligencias al respecto. Porque madre e hijos ingirieron barbitúricos y fueron sometidos a tratamientos psiquiátricos por ansiedad y depresión sin que el sistema de salud mental la hubiese reconocido; tampoco lo hizo el centro contra la droga que atendió al hijo pequeño. Porque los juzgados de guardia no retiraron de sus ojos la venda de la justicia; porque ni los centros escolares donde cursaron sus estudios los menores, ni los centros de salud que trataron las dolencias somáticas de la mujer, se enteraron, o no quisieron enterarse, de lo que estaba pasando.

Historia de maltrato institucional y de violencia oculta de género, como la narrada, que atraviesa nuestra geografía,sin distinguir edades, orígenes, culturas ni clases sociales.

Historia de silencios, miedos, desvalorizacion sistemática y aislamiento social que se repite, parecida a otras y que tienen en común a una mujer maltratada y sometida( y, en su caso, sus hijos) y a un hombre maltratador que somete.

Una maltratada con sentimientos de culpabilidad,mayoritariamente, carente de condiciones psíquicas y económicas para presentar denuncia. Una víctima que suele depender emocional y económicamente de su maltratador, aterida de miedo y sin suficientes apoyos familiares, sociales e institucionales para emprender una travesía judicial larga con resultado incierto.

Un hombre que no actúa por patología mental alguna(no es un loco ni un monstruo) sino por una ideología, el patriarcado , que desde siglos, le otorga derecho sobre la vida y cuerpo de su mujer.

Violencia de género estructural de poder y de dominio sobre ella. ¿Qué hacer?

Sabemos que las mujeres, la policía, los jueces y fiscales, por sí solos, no tienen capacidad para desactivar la violencia de género; que precisan de los ojos, empatía y colaboración de la sociedad, familias, amigos, ciudadanos y entidades sociales.

E igual que la violencia etarra,sabemos que la violencia de género no es un asunto privado sino un asunto de Estado, social,de nosotros y nosotras. Si fuese cuestión particular, la justicia no podría actuar, el violento quedaría impune y la víctima abandonada a su suerte institucional y socialmente.

¿A qué esperamos entonces para dejar de ser indiferentes ante esta nueva forma de terrorismo?

«Lo peor no es la maldad de los malos,sino la indiferencia de los buenos».