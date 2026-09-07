Treinta y siete años después, Vigo abre el curso de la universidad gallega

El 11 de julio de 1989, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad el texto definitivo de lo que sería la Ley 11/1989, de 20 de julio, de ordenación del Sistema Universitario de Galicia (SUG). Con ella nacían las universidades de Vigo y A Coruña y se reconfiguraba, por primera vez en siglos, el mapa de la enseñanza superior en Galicia. La norma, que cobró plena eficacia con el decreto de segregación respecto de Santiago, no fue un trámite menor: cerró un modelo unicéntrico y abrió otro más próximo a la sociedad a la que debía servir.

En aplicación de esa ley, el Consello de la Xunta nombró el 14 de septiembre de 1989 a los rectores de Vigo y A Coruña. El equipo rectoral vigués quedó constituido tras el nombramiento efectuado por el conselleiro de Educación el 28 de septiembre. Poco después, en el paraninfo compostelano, se celebró un acto de alto valor simbólico con la inauguración del curso 1989/1990 y la presencia de los tres rectores. Tras casi quinientos años de monopolio académico de Santiago, Galicia estrenaba un sistema universitario plural.

El primer acto inaugural de curso de la UVigo se celebró el 8 de octubre de 1990 en el salón de actos del antiguo Colegio Universitario. Presidió el evento el presidente de la Xunta y asistieron los rectores de las tres universidades, el presidente del Parlamento, el delegado del Gobierno y el alcalde de Vigo. La lección inaugural corrió a cargo de Abel Caballero Álvarez, catedrático de Teoría Económica de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Los cursos siguientes documentan el rápido crecimiento de una institución recién emancipada. El 4 de octubre de 1991, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, se inauguraba el curso 1991/1992 de una UVigo que contaba con 597 profesores y 15.940 estudiantes. Un año después, el 6 de octubre de 1992, el profesorado ascendía a 720 y el alumnado a 17.544.

En 1993 se instauró un acto único y rotatorio entre las tres universidades. Santiago inauguró el ciclo el 11 de octubre; A Coruña y Vigo lo asumirían en los años posteriores. El protocolo que envuelve este acto —con la asistencia de rectores, presidentes de la Xunta y del Parlamento, delegado del Gobierno, alcaldes y autoridades civiles y militares— no debe ocultar lo esencial: se trata de representar un sistema, no tres islas académicas.

Ese mismo esquema sigue vigente. Así, la organización del acto conjunto de apertura del curso académico 2026/2027 de las tres universidades del SUG corresponde este año a la UVigo, bajo la presidencia de la rectora Carmen García Mateo, con lección inaugural a cargo de José Cidrás Pidre, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingeniería Industrial.

El dato no es anecdótico. La institución que nació por segregación preside este martes, 8 de septiembre, el rito colectivo del sistema universitario gallego, como ocurre periódicamente desde que se implantó este modelo compartido.

Al presidir la inauguración del nuevo curso, nuestra universidad no conmemora únicamente un origen: afirma un futuro en el que las tres universidades públicas gallegas, ya consolidadas, pueden avanzar juntas con la confianza de quien convirtió la pluralidad en fortaleza compartida.