El Unamuno de 1936; vivencias de una guerra incivil

«La barbarie de esta guerra incivil excede de toda cuenta», Miguel de Unamuno (Carta a Henry Miller, 7-12-1936).

Es sabido que Miguel de Unamuno se adhirió al levantamiento militar de julio de 1936. Erradamente – cándidamente, como él mismo dijo- creyó que se trataba de una rectificación de los torcidos derroteros y desmanes de la República que él había denunciado. Contribuyó a aquel inicial error la permanencia de la bandera republicana en el Ayuntamiento de Salamanca y las invocaciones a la república al final de algunos discursos de los rebeldes. Pensaba Unamuno que aquella reacción de los militares vendría a salvar «la civilización occidental cristiana» (expresión que luego copiaría Franco para utilizarla con engaño), pero pronto se dará cuenta de que «los métodos de este gobierno militar ni eran civilizados, ni eran occidentales ni eran cristianos». El rector salmantino no tardará en comprobar que aquel alzamiento abría la espita de una guerra fratricida repleta de salvajadas, que era «un régimen de terror de una parte y de otra, por los unos y los otros (los hunos y los hotros)». En la retaguardia, ambos bandos cometen horribles tropelías y desmanes. Se desata un afán de exterminio del adversario. Unamuno rectifica su inicial conformidad y con recio arrojo condena aquella barbarie ante el mismísimo Millán Astray en el curso de un acto oficial que tiene lugar en el Paraninfo de la Universidad salmantina. Su voz atronará entre sus paredes: «Vencer no es convencer». Las consecuencias de semejante atrevimiento -decir la verdad, denunciar la barbarie- fueron la pérdida de títulos honoríficos, el confinamiento en su domicilio y la constante vigilancia de sus movimientos. En ese encierro se consume desesperado y doliente, y muere en la tarde del 31 de diciembre.

La editorial Página Indómita acaba de editar el libro 1936: la guerra incivil. El lector no especialmente ilustrado en temas unamunianos encontrará aquí una significativa y útil selección de textos del insigne rector que le llevarán a conocer no solo sus opiniones sobre los trágicos momentos que vivía entonces, sino la honda aflicción, la enorme preocupación y la desgarradora tristeza que le invadía, sobrecogido ante aquel panorama desolador.

Creo que la entraña del pensamiento y sentimiento del último Unamuno se encuentra en sus apasionadas notas tituladas «Del resentimiento trágico de la vida», magníficamente glosadas por Carlos Feal y el matrimonio Rabaté. Este último se refiere a este texto como el «torrente de palabras que traduce las pulsiones, afirmaciones perentorias o vacilaciones presa de la angustia y la desesperación». El libro que edita Página Indómita contiene una selección de esas reflexiones; pero incluye además otros textos, como cartas y entrevistas, que no hacen sino corroborar aquel estado de ánimo, unas veces profundamente desconsolado y otras exaltado por la visión de la tragedia en que se había convertido la contienda salvajemente incivil, supuración de odio entre españoles. Unamuno está en contra de los dos bandos, marxistas y «fajistas» (así llamaba a los fascistas). Aflora constantemente su radical antifascismo porque «es odio a la libertad de conciencia, odio a la inteligencia, odio a la libre individualidad». De igual manera no ahorra descalificaciones para la Falange, de la que dice es «el fascio italiano muy mal traducido» y «el mayor peligro que amenaza a España. Son locos, fanáticos que copian ciegamente una idea extranjera y estrecha». Pese a este claro y rotundo rechazo, los falangistas cometieron el infame atropello de apoderarse de su entierro para envolverlo en la histriónica liturgia falangista, como si fuera uno de los suyos, cuando don Miguel tan claramente los había repudiado en vida.

En el libro se recogen ocho entrevistas hechas a Unamuno por diversos periodistas, después del alzamiento militar, ocho cartas y un manuscrito. Faltan algunas entrevistas, por ejemplo, las de Artur Portela (Nas trincheiras de Espanha), Raymond Lacoste (L´Echo de París), Armando Boaventura (Diário de Noticias -Lisboa-) o Norberto Lopez (Diário de Lisboa). Escribe cartas y se presta a las entrevistas porque quiere que fuera de España se sepa «lo inaudito, sádico, cruel, bestial que es este movimiento»; pero algunas de sus cartas son interceptadas por los rebeldes y no llegan a su destinatario. De aquellas entrevistas, hay algunas que deben ser tomadas con prevención pues se hicieron en presencia del oficial de prensa del bando sublevado. También se incluye en el libro el manifiesto que el rector salmantino entrega a los hermanos Tharaud con ocasión de la entrevista que estos le hacen en Salamanca en diciembre de 1936, texto que se considera el testamento político de Unamuno.

Al final del libro se recoge una anotación de Unamuno, escrita en el reverso del borrador de una carta, que dice: «Me temo que bajo la dictadura de Franco lo que menos se permita sea la franqueza. Lo que dominará será la molienda». Y así fue.