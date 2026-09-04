Cuando lo rompedor es defender lo clásico

En este inicio de curso político existen focos informativos que nos absorben. Mientras la veloz actualidad plantea retos continuos, la creciente polarización nos tensiona y todo lo inunda. Paralelamente se extienden voces, muchas veces desde posiciones extremistas, que inundan las redes sociales con argumentos políticos que carecen que cualquier rigor o solvencia. Pero ser extremista no es, hoy en día, ser rompedor. Lo rompedor es defender con argumentos y razones modelos veraces, ideas consistentes y propuestas sólidas. No está de moda, pero es más necesario que nunca. Conviene escapar de dogmas sectarios y simplistas para recordar lo que la historia y la política comparada sí nos han enseñado sobre la buena gobernanza para que las sociedades avancen.

Tras la segunda guerra mundial, los países de Europa Occidental desarrollaron un modelo politico-económico que combinó la democracia, el modelo capitalista de producción y el desarrollo del Estado del bienestar. Con esos tres pilares se construyó el mejor modelo de gobernanza posible, que ha combinado libertades políticas, prosperidad económica y protección social. Frente a las dictaduras que eliminaban derechos políticos fundamentales, frente a los países comunistas que eliminaban el mercado, frente a países capitalistas sin modelo de bienestar que excluían a millones de ciudadanos, el modelo europeo constituyó la referencia. De hecho, los conservadores y los socialdemócratas europeos compartieron la defensa de la democracia, los mercados y los servicios públicos. Claro que había diferencias.

Mientras los socialistas apostaban por el Estado del bienestar y lo público, la derecha creía más en el mercado y lo privado. Había debate, pero el modelo europeo no pretendía eliminar la democracia como en la España franquista, ni eliminar los mercados como en la URSS, ni descartar la sanidad pública universal como en EE UU. Derecha e izquierda lo tenían claro en Alemania, Francia o Suecia. Sabían los límites que no se podían superar para conseguir progresar.

Sin embargo, ideas absurdas y comportamientos nocivos se suceden actualmente en la esfera pública sin responsabilidad ni límites ni pudor. Algunos, desde la mayor de las ignorancias, llegan a cuestionar la importancia de los valores y sistemas democráticos, que aun imperfectos, evitan tantos males. Es evidente que la democracia vive tensionada por fenómenos como la polarización, el autoritarismo y el sectarismo, tal como evidencian Ziblatt y Levitsky en su obra seminal. A la vez conviene recodar la paradoja de la globalización de Dani Rodrik, que expone la dificultad de combinar la globalización con la democracia nacional y la soberanía del Estado. Así que reconociendo la complejidad actual pero sabiendo que no hay alternativa mejor, claro que conviene defender la democracia como modelo y perfeccionar sus instituciones para su mejor funcionamiento. Y desde luego, de nada positivo sirven factores tan nocivos como la corrupción, las fakenews o los extremismos.

Justamente desde los extremismos también se ha cuestionado la conveniencia de una economía basada en derechos de propiedad y mercados. La Gran Recesión evidenció la invalidez de los modelos económicos ultraliberales sin adecuada regulación, pero la idea de refundar el capitalismo que Sarkozy planteó entonces ante el G-20 quedó en papel mojado. Así, el modelo capitalista sigue lleno de riesgos y retos como las tensiones geopolíticas, la crisis energética, el desarrollo de la IA, la sostenibilidad ambiental, el cambio climático, la acumulación de la riqueza y las diferencias distributivas. Todo ello exige repensar el modelo económico, pero todavía no conseguimos definir uno mejor que el del capitalismo de mercado.

Eso sí, los mercados deben estar bien regulados, los servicios públicos deben garantizar la igualdad de oportunidades y el Estado de bienestar luchar frente a la exclusión. Así se puede establecer un pacto social que proteja a quien tenga dificultades, bien sea por motivos de salud, situación económica o laboral, discapacidad o edad. Por eso es tan dañino para el progreso el discurso neoliberal que ataca y demoniza el sistema fiscal. Sin un sistema tributario justo y suficiente, tendríamos un Estado fallido e incapaz, y sin un integrador Estado del bienestar, careceríamos de mecanismos de protección y justicia social.

Por eso en este inicio de curso político vale la pena refrescar nuestras ideas con lo fundamental: defender la democracia, asumir el papel de los mercados con regulación para el progreso, y apostar por el Estado del bienestar. No es suficiente, pero es un buen principio. Porque, como decía Willy Brandt, «la justicia social sin libertad es una quimera, la libertad sin justicia social es injusticia en sí misma».