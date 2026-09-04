Policía bueno y policía malo en el Kremlin

Algunos observadores hablan de desarmonías en el Kremlin por la distinta reacción del jefe de Estado y sus Fuerzas Armadas, Vladimir Putin, y el expresidente del país (2008-2012) y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, a las últimas medidas de Berlín contra la Federación Rusa.

Medidas en respuesta al hallazgo de un dron sin explotar en el aeropuerto de Leipzig junto a uno de los aviones que transportan a Ucrania material de guerra de la OTAN y que, tras un mes de incertidumbre, el Gobierno de Friedrich Merz ha terminado atribuyendo a Rusia, basándose en informaciones de sus servicios secretos aunque sin presentar pruebas concretas.

Berlín ha decidido por ello cerrar el consulado general ruso en Bonn, la Casa de Rusia en la capital alemana, a la que los diputados más rusófobos, entre ellos los Verdes, acusaban de encubrir actividades de espionaje, restringir la entrada en el país de ciudadanos rusos y tomar medidas contra los buques de la llamada por Occidente «flota fantasma».

Siguiendo el ejemplo de algunos países nórdicos, Berlín gallea además con que interceptará, si lo considera oportuno, los buques que transportan petróleo ruso y que navegan bajo diferentes pabellones, lo que el ministro alemán de Exteriores justificó no sólo con el argumento de que alimentan la maquinaria de guerra rusa sino que son buques en su mayoría viejos y suponen un peligro medioambiental.

Súbitas preocupaciones ecológicas del Gobierno de un país que, sin embargo, nada dijo cuando ucranianos o estadounidenses, que nunca ha quedado del todo claro, llevaron a cabo el mayor atentado terrorista ecológico de la historia con la voladura de los gasoductos Nord Stream del Báltico, de propiedad ruso-germana.

Informado mientras participaba en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Biskek, capital de Kiguistán, de las medidas anunciadas por Berlín, Putin intentó minimizarlas, atribuyéndolas solo a maniobras de distracción del Gobierno de Merz, preocupado como está de la derrota que pueden sufrir los dos partidos de la coalición en las próximas elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, Berlín y Mecklemburgo-Occidental. Muy distinta fue la reacción del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Medvédev, para quien Alemania merece, según dijo, que se ataquen aquellas de sus fábricas que suministran drones a Ucrania e incluso algún ataque al propio Berlín.

Medvédev es de sobra conocido por sus bravuconadas, que contrastan siempre con la moderación atribuida a Putin y que muchos rusos, sin embargo, critican porque no hace sino envalentonar a la OTAN, que no respeta ya ninguna «línea roja» del Kremlin.

¿Se reparten Putin y Medvédev los papeles de policía bueno y policía malo? ¿Se dirigen a distintas audiencias: el actual presidente, a la internacional, Medvédev sobre todo a la opinión pública rusa?

Conviene no olvidar que Rusia celebra elecciones parlamentarias a finales de este mes y muchos rusos, civiles y militares, exigen una respuesta más contundente del Gobierno a las que ven como continuas provocaciones de Ucrania. Provocaciones como la última amenaza del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de cerrar con lluvias de drones el espacio aéreo ruso y paralizar la actividad de las aerolíneas que, como la turca, a diferencia de las europeas, todavía vuelan a Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas.

Amenaza que por cierto el policía bueno ha calificado de «declaración de terrorismo de Estado» para añadir, acto seguido , que Rusia «no negocia con terroristas». ¿Por cierto, tiene algo que decir Occidente de lo que a uno al menos le parece una gravísima amenaza contra la aviación civil internacional? ¿O tiene Zelenski patente de corso para todo?