Sobre emigrantes, imigrantes e o verbo migrar

As línguas históricas utilizam procedimentos morfológicos para formar novas palavras, as denominadas «palavras complexas, e estas podem formar-se fundamentalmente mediante «afixos» (prefixos e sufixos) ou a composiçom, mas a prefixaçom e sufixaçom podem operar de formar simultánea e solidária num processo denominado «parassíntese», por exemplo «empobrecer» tornar-se pobre, desprover-se de recursos.

Outro princípio reiteradamente lembrado nos nossos contributos é que umha importante percentagem do nosso léxico procede do latim ou do grego: de modo que assim podemos ter «dobletes» como «dentista» e «odontologista», e dado que o latim e o grego som até o dia de hoje a base para criar termos da ciência ou da tecnologia nom é infrequente que no léxico galego-português convivam unidades lexicais formadas sobre um tema latino e outro sobre um tema grego como «dentita» e «odontologista». Pode acontecer mesmo que na formaçom de umha palavra se combinem um tema latino e outro grego como no tecnicimo «mamografia».

No que diz respeito às unidades emigrante e imigrante, as duas derivam do verbo «migrar» “mudar periodicamente de lugar”, porém existe umha diferença fundamental o «emigrante» sai de um país para ir viver em outro por certo tempo ou definitivamente, num país estrangeiro mas o «imigrante»´ é quem se estabelece num país estrangeiro, muitas vezes irregularmente.

Seria necessário e urgente que a classe política nomeadamente as pessoas que exercem tarefas de governo utilizassem o léxico de maneira precisa, concisa e clara, nom alterassem o seu significado para enganar ou mentir aos seus destimatários, devem saber que na atualidade as pessoas estám mais informadas, quer dizer nom som idiotas, costumam ler vários jornais, ouvir diferentes emissoras de rádio, ver canais de televisom diversas.

Além do mais, lembra a sabedoria popular que «se apanha antes um mentiroso do que um coxo», embora os que mandam e todo o séquito que os rodeia , reiterem centenares de vezes umha falácia, pois devem cumprir como o clero o voto da obediência devida, poque a maioria nunca trabalhou na empresa privada, o seu perfil biográfico mais frequente é que estejam num determinado partido político desde a sua mocidade, e vaiam exercendoa cagos mais relevantes, mas sempre lembrando que existe um «amo» dono e senhor do seu salário e sabem bem que quem se mova nom aparecerá na fotografia.

Contodo, o esbanjamento do dinheiro público terá o correspondente castigo por parte dos cidadaos, por vulnerar o seu direito de «conhecer a verdade».