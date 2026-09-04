¿De verdad necesitamos este Ministerio de Vivienda?

Cuando se avecina el pago del segundo plazo del Impuesto de la Renta, cuando nuestros bolsillos empiezan de nuevo a tiritar, entre muchos contribuyentes se suscita siempre la misma pregunta: ¿pero qué hacen con nuestros impuestos?, ¿para qué sirven? No seré yo quien ponga en tela de juicio la necesidad de aportar a la caja común si queremos mantener un Estado del Bienestar que nos ha hecho diferentes, no solo a nosotros sino también a gran parte de Europa, frente a otros países llamados del primer mundo en donde se opta por un sistema inmisericorde en el que tiene, puede, y el que no tiene, que se espabile. Educación, pensiones, sanidad, política social… conforman la columna vertebral de nuestro modelo y es necesario insuflarles fondos para sostenerlo. Y que los que más tengan aporten más me parece una medida correcta, solidaria, justa, necesaria. No soy, pues, dudoso de lo público, pero entre no dudar y el trágala incondicionado hay un trecho.

Yo con mi dinero puedo hacer lo que quiera, siempre que no lo consiga o emplee perjudicando a terceros. Es mío y decido yo. A los demás no debe importarles cómo lo gestiono, si ahorro o despilfarro. Es mi vida. ¿Pero qué pasa con el dinero público? ¿No se debería en este caso ser extremadamente responsable, comedido, prudente, eficiente para que lo que es de todos se destine a resolver problemas que también son de todos o de una gran mayoría? La respuesta es de cajón. ¿Y se está haciendo? Me da que en algunos casos flagrantes, no.

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Para no dispersar el tiro, porque me asaltan múltiples ejemplos, me centraré en el Ministerio de Vivienda, un departamento extraño, quizá superfluo (por favor, no os llevéis todavía las manos a la cabeza, esperad a que complete el argumento), que ha manejado 10.000 millones de euros en los últimos tres años (hay quien alegará que no es la bomba, pero tampoco es una minucia, más si tenemos en cuenta que el presupuesto de la Consellería de Vivenda se queda en 560 millones anuales) y cuenta con cientos de funcionarios (cuya misteriosa labor es carne del Tercer Milenio de Iker Jiménez). Estamos ante un ministerio que no tiene competencias reseñables, porque la vivienda es responsabilidad autonómica, y que hasta ahora ha hecho solo anuncios, power points y promesas blowing in the wind para supuestamente atajar el principal problema que acogota a los ciudadanos, en especial a los jóvenes. Seguimos aguardando a saber para qué valen esos 3.400 millones anuales, que, no lo olvidéis, son nuestros.

Que sepáis que las viviendas promovidas directamente por el Estado, terminadas y entregadas en Galicia entre 2015 y 2025, son cero. Sí, ya sé que el Gobierno ha financiado en ese tiempo alguna promoción ejecutada por la Xunta y ayuntamientos, pero aun así el balance es paupérrimo. Con todas esas viviendas se construiría apenas una minialdea. Es palmario que sobran anuncios y faltan hechos, que no existe una estrategia y sí en cambio una sobreactuación, falta seguridad jurídica y sobra regulación, por resumir. Vamos, que está casi todo por hacer y mientras la bola de la demanda de pisos protegidos no deja de crecer (pisos turísticos a gogó, alquileres desmadrados…) y el cabreo ciudadano va a más.

Sé que el problema de la vivienda no se resuelve de un plumazo y también que comunidades y ayuntamientos tienen mucho que decir. Pero es evidente que frente a la teatralización del ministerio (y su afición al parchís: como una y cuento veinte), la Xunta se ha puesto las pilas en los últimos años (también para compensar la parálisis de periodos anteriores) y que su promesa de construir 10.000 pisos públicos en el horizonte de 2030 tiene visos de cumplirse, al menos en su mayoría. El gobierno de Rueda ha llenado de grúas no pocos concellos, mayormente aquellos en los que existe una demanda acuciante, es decir, las ciudades. Y lo ha hecho contando con la colaboración privada. Un acierto. Porque, como os decía al principio, está bien que todos aportemos a la caja común, pero convengamos en que con lo público no se llega a todas partes y que la iniciativa privada es esencial. No es dinero maldito, sino imprescindible. Y sí (otra vez las manos a la cabeza) la vivienda es un derecho constitucional, pero también puede ser un negocio digno y legítimo. Las promotoras-constructoras tienen derecho a obtener beneficios; otra cosa es la especulación, el pelotazo y la usura. Simplificar, aunque hoy vivamos en el imperio de los tuits, es un grave error que no ayuda a ver el problema en su dimensión real, sino solo a polarizar, demonizar y embarrar.

Así las cosas, ahora que se avecina el segundo sablazo de Hacienda (antes diríamos de Montoro, otro que tal baila), uno se cuestiona cosas como esta: ¿de verdad que necesitamos este Ministerio de Vivienda?

¡Buen finde!

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