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Lara Graña

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Eric y Wendy Schmidt

La redactora jefa de FARO analiza la actualidad del sector de la empresa, las finanzas y el mar

Newsletter de economía por la redactora jefa Lara Graña

Newsletter de economía por la redactora jefa Lara Graña / FDV

La primera vez que recuerdo haber escrito sobre Eric y Wendy Schmidt fue en la primavera de 2021. A través de una fuente de la industria auxiliar, y gracias a la propia Schmidt Ocean Institute, pudimos confirmar que Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) se había adjudicado el contrato para convertir el offshore Polar Queen, que el mismo astillero había construido para Rieber Shipping, en un oceanográfico de última generación, el Falkor Too. Era un proyecto mayúsculo, capitaneado además por una de las grandes filántropas de todo Estados Unidos, Wendy Schmidt, y un exCEO de Google, su esposo Eric. Eran tiempos convulsos para el naval de Vigo: Factorías Vulcano había quebrado en julio de 2019 e Hijos de J. Barreras iba por el mismo camino. Es más, fue en las mismas fechas –la misma semana, en realidad– que en FARO publicamos que el crucero de lujo Evrima, lejos de lo que pregonaba Douglas Prothero (en público y en privado, de palabra y por escrito), no iba a volver nunca más a Vigo, de donde había partido supuestamente para ser sometido a trabajos de pintura en Santander.

Así que es probable que aquel desembarco de los Schmidt en el naval de Vigo –volveríamos a publicar otro proyecto suyo en la ciudad, en agosto del mismo 2021– quedara solapado entre tanta calamidad. Pero nunca hemos dejado de poner en valor la enorme contribución que ha tenido ya el Falkor Too en la investigación oceanográfica, desde el descubrimiento de cientos de especies a grabaciones hipnóticas como la del calamar colosal en su hábitat.

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Economía

Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica

Me apunto

Ahora, como hemos ido desvelando en primicia en las últimas semanas, los Schmidt lideran el proyecto de compra del astillero Metalships & Docks, de Grupo Rodman, incluidas todas sus concesiones portuarias y el dique flotante. Ya constituida la sociedad a través de la cual se cerrará la operación, como te hemos contado este mismo jueves en nuestras ediciones impresa y digital, solo nos queda desear todos los éxitos a Oyster Ocean, porque serán también los de la industria auxiliar y el conjunto de la economía. Y apelar al amor que Wendy Schmidt profesa por los océanos, que también es el nuestro, para que comprendan hasta qué punto es determinante que conozcan y entiendan la relevancia del naval para nuestro ecosistema socioeconómico y contribuyan a convertir Metalships & Docks en el hub global que, sin ninguna duda, está preparado para ser.

«De niña, creciendo en los suburbios de Nueva Jersey, no sabía que el océano tuviera algo que ver conmigo. Conocía a Jacques Cousteau, pero todas sus exploraciones me parecían tan lejanas como la Luna […] Cuanto más aprendemos, más claro queda que los seres humanos necesitamos un océano sano».

Wendy Schmidt, a través de su página web oficial.

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Muy feliz semana.

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