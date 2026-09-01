Una historia

Ella podría ser ingeniera,ejecutiva, cargo político …daría igual. Una mujer con poder en su profesion, que lidera, manda, dirige y organiza, pero una mujer que, sin embargo,no tiene el dominio de su vida en la relación con su pareja, marido, novio o lo que sea.

Ella le ha ido entregando su poder, su capacidad de decidir, en la creencia ciega de que él es el hombre de su vida,la fuente de su felicidad , sin la que no podría ni sabría vivir.

En aras a ese altar de amor romántico,está dispuesta a inmolar su autonomía y convertirse en un ser dependiente. Tanto, que no hay decisión, acto ni palabra que no pase por la validación de su pareja. «Le gustará esto?», se pregunta constantemente. Es su mantra.

Se convence de que no hay salida en la incertidumbre que le ofrece su hombre: de querer y no querer, de la ausencia y presencia, de la ida y la vuelta, del amor y olvido, del sí pero no, del rosa al negro;se carcome y su vida se convierte en un sin vivir.

A oscuras,con temor a no disgustarlo, él manda ; con la luz de gas que le emite, se desposee y se olvida de su ser.

Ciega en la sombra, interpreta cualquier chispa eléctrica como fogonazo, señal de su amor.

«Sí, está claro que me quiere. No ves lo que me dice en el wasap?». «Ha tardado en responderme porque está muy ocupado y no ha podido. ¡Mi pobre!, lo comprendo». « Yo sé que el amor todo lo puede y le hará cambiar».

Pero no. No es así. Es vaso comunicante de amor de dominada. Es migaja emocional de mantenimiento del poder de él sobre ella.

Así, poco a poco,a fuerza de justificarle y de quedarse con sus migas de pan,se va haciendo pequeñita, muy pequeñita; siempre detrás de él y encadenada a su sombra.

¿Algún día esta mujer romperá con el amor romántico que la ata y consume? ¿Algún día se mirará de frente al espejo y se dará cuenta de que su reflejo es oblicuo?

Por ahora, esta historia continúa y ella le sigue preguntando: «¿Tú de verdad me quieres?».