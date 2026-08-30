La encrucijada del PP meco

El presidente popular de la Xunta y el alcalde socialista de O Grove, sellando un acuerdo. / Noé Parga

En el Partido Popular de O Grove tienen una sensación agridulce. Por un lado, están encantados con la «enorme inversión» que están realizando o a punto de realizar en su pueblo tanto la Xunta de Galicia como la Diputación de Pontevedra. Y, por otra parte, temen que esas inversiones acaben siendo políticamente rentabilizadas por su directo competidor, el alcalde y próximo alcaldable socialista José Antonio Cacabelos Rico.

En el partido de la gaviota están ante una gran encrucijada, pues no saben si alegrarse por los vecinos, ya que toda inversión que llegue a O Grove es buena para el pueblo, o preocuparse ante la posibilidad de que los socialistas consigan aprovecharse de ello para gobernar de nuevo a partir de la cita con las urnas de 2027.

Hay que tener en cuenta que cuando el presidente de la Xunta o el titular de la Diputación, la conselleira de Mar o cualquier otro representante del PP en los gobiernos gallego y provincial acuden a la villa meca para sacarse la foto al inaugurar algo, anunciar algún proyecto o supervisar obras en marcha, a su lado suele aparecer el alcalde socialista, al que se invita por aquello de la lealtad institucional y todo eso.

Así presentó Alfonso Rueda una inversión de 40 millones de euros que beneficia directamente a O Grove y Sanxenxo. / Iñaki Abella

Y claro, los populares mecos temen que la imagen que se quede en la retina de los vecinos y electores sea la de su directo rival chupando cámara mientras se estrenan calles, al lado del cartel que anuncia la reforma de Luis A. Mestre, subido a los pantalanes que se reforman en O Corgo, visitando las obras de remodelación del colegio Rosalía de Castro, paseando por el flamante complejo polideportivo de As Bizocas o acompañando al presidente autonómico en el anuncio de una mejora históricamente reclamada para A Lanzada.

Muchas obras, y muy importantes, que, como lleva tiempo diciendo FARO DE VIGO, permitirán al alcalde socialista sacudirse muchas de las críticas y llegar a la cita electoral con mucho que decir y de lo que presumir ante los electores.

De ahí el mosqueo de los miembros del PP local, que si desean que sigan llegando inversiones a O Grove poco o nada pueden hacer para evitar que Cacabelos arrime el ascua a su sardina.

Alfonso Rueda en O Grove: una visita con mucha chicha política / Noé Parga

Quizás la solución sea evitar actos propagandísticos o anunciar las obras desde un despacho y sin foto en la que pueda aparecer el alcalde, pero eso también perjudicaría al propio PP, dado que tampoco podría vender convenientemente sus inversiones.

La otra opción que queda a los barones y a los aspirantes a barones del PP grovense es meter codo, que tiene muchas connotaciones en el argot deportivo y que desde un punto de vista político puede traducirse en pelear la posición para colocarse en la foto lo más cerca posible del presidente o el conselleiro de turno, tratando así de restar protagonismo al que será de nuevo su rival socialista en las urnas.

De este modo el PP meco podrá intentar rentabilizar un poco más las inversiones de su partido y arrimar el ascua a su propia sardina, es decir, su alcaldable, pensando en las próximas elecciones. ¡Ah no, eso no puede ser! Se me olvidaba que en el PP aún no tienen candidato. Pues ya pueden darse prisa, porque están a solo un embarazo de un nuevo parto electoral. Al final el problema no va a ser que Cacabelos salga en la foto, sino que en el PP no hay nadie a quién fotografiar.