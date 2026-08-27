Deixou-nos um galego dos bons e generosos

A notícia do falecimento de Luís Gonçalez Blasco (Foz 1941- Eira Pedrinha 2026), mais conhecido por Foz percorre as mensages publicadas polos muitos amigos, camaradas e colegas nas redes e nos jornais. Dos seus dados biográficos e científicos omitimos a sua intensa atividade política, porém os nossos leitores podem consultar as fontes mais habituais, perfeitamente conhecidas e sabidas. Nom nos detemos na sua intensa atividade política resumida magistralmente por um dos seus bons amigos e camaradas, notável escritor e colaborador habitual do FARO DE VIGO.

Apenas lembraremos algumhas experiências pessoais vividas quando el era Vice-presidente e a autora deste texto a Presidenta durante várias décadas da Associaçom Galega da Língua, fundada na década dos oitenta para reintegrar o galego no tronco e âmbito a que pertence por história e tradiçom. A sua colaboraçom, entrega e sempre inteligentes e experimentados conselhos fôrom de grande ajuda para organizar cinco congressos internacionais, publicar a revista Agália hoje desaparecida, encontros de investigadores, cientistas, filólogos e lingüistas do Brasil e Portugal e também de vários países europeus. Também foi muito meritória a sua colaboraçom com a Academia Galega da Língua Portuguesa.

O seu posicionamento lingüístico fica evidente no título de um dos seus livros possivelmente mais polémicos: A política e a organizaçom exterior da UPG (1964-1986), Laiovento, Santiago 2012. Professor Titular de Língua e Literatura Galega, os seus numerosos contributos teóricos constituem umha fonte necessária para aprofundar cientificamente na história da Galiza das últimas décadas, leitor e investigador incansável, sempre tinha tempo para ajudar e assessorar pessoas com ideologias muito diversas, por tratar-se de coletivos constituídos por mais de 400 professores, escritores e estudantes.

Sumidos na enorme tristeza evidente dos seus amigos, para a sua família as nossas condolências e ajuda. O rituário aconselha despedir-se com um cronológico desejo: Descanse em Paz!