Ni tan lejos

Es curioso lo lejos que nos queda Senegal hasta que nos enteramos, si es que queremos enterarnos, de que hay flotas que esquilman sus recursos sin excesivas trabas para comercializar su producción en Europa. Que los cayucos (o pirogues) en los que intentan llegar a España eran su medio de vida, su sustento económico, hasta que empezaron a toparse con buques industriales mayoritariamente de capital chino. Es nuestro trabajo el contarlo, como hemos hecho en FARO con el caso de Senegal, de Marruecos o el de Mauritania. Hacernos preguntas, consultar a quien lo ha investigado o hacerlo nosotros mismos, contrastar datos… porque no hay cosas que sucedan lo «lejos» suficiente como para ignorarlas. Pero claro, tenemos que querer saberlas, por incómodas que resulten ciertas lecturas.

Me enorgullece infinito que en este periódico tengamos ese hambre de saber, por miles que sean los kilómetros que nos separen de Namibia, de Argentina o Canadá, por qué se producen ciertos acontecimientos o decisiones o lo que sea. Verticalizamos la información hasta el punto mismo donde se produce y por eso puedes leer a menudo bajo nuestra cabecera cómo abordamos cuestiones de tan «lejos».

Hace unos días nos enfrascamos en un asunto de primer nivel de Namibia, sobre el que se ha pronunciado ya su presidenta: se ha concedido el visto bueno ambiental a una mina submarina de fosfato en pleno caladero de pesca. Y ya no es solo que en sus aguas operen medio centenar de buques de capital gallego, sino también que Europa es importadora neta de su proteína marina y que esta mina, de ejecutarse, sería la primera a nivel mundial.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

¿Acaso no nos importa de dónde vienen las merluzas que nos comemos? ¿O qué productos se nos ofrecerían como reemplazo? No es lejos, es ahora. Y es aquí.

Por eso viajamos tanto por Chile, como acaba de hacer Jorge Garnelo; o por Malvinas, como ha hecho hace unos días Adrián Amoedo. Y sí, somos un periódico local, pero eso no nos limita en ningún caso a abordar la crisis (y venta) de una armadora de Euskadi o el periplo caribeño de un pesquero de bandera de Rusia.

No entendemos el mundo de otro modo. Lo digo a menudo: el periodismo no es periférico, es periodismo o no lo es. Seguiremos viajando para cumplir nuestro papel y contribuir al de todos.

Feliz semana.