En recuerdo de Benito Piñeiro, pionero del rock vigués

Fernando Franco, periodista de FARO DE VIGO, solía pedirme personajes de la «revolución yeyé» viguesa para sus crónicas dominicales. En una de esas charlas le propuse tres.

Los dos primeros habían sido vecinos suyos: uno, que vivió en A Rúa Alta y empezó muy joven en la música pasando por numerosos conjuntos sesenteros de la ciudad; al principio como batería y, con los años, más centrado en los teclados.

El segundo, miembro de Los Rangers, a los que solía ver en El Flamingo de la calle del Príncipe, había nacido en la calle Joaquín Yáñez y era hijo del dueño de una tómbola muy conocida en Vigo y alrededores, y que, con el tiempo, formó parte de lo más destacado del pop olívico, incluidos Los Zuecos.

Hasta ese momento, Fernando que había permanecido en silencio, preguntó por el tercero. Entonces le hablé de un guitarrista extraordinario, creador o miembro de Los Juniors, Condors, Munsters y Santos, acompañante de Massiel en sus giras internacionales por diversos países de Latinoamérica e, incluso, por la antigua y en aquel tiempo prohibidísima Unión Soviética. Se llamaba Benito Piñeiro García, vivía en La Falperra y estaba casado con Laura, hija del actor y productor venezolano Espartaco Santoni. Juntos tuvieron una hija del mismo nombre que su madre. Al oírlo, Fernando no dudó:

«¡Ese! ¡Envíame ese!».

Todos conocíamos su olfato para detectar una buena historia y la de Beni lo era sin duda. Además de gran músico, era persona entrañable y fue un honor tratarlo, quererlo y compartir tantas vivencias con él.

Siempre tendrá un lugar en nuestros corazones y en el de tantos aficionados del entorno musical vigués de aquellos años.

Así era nuestro Beni: no solo talento, también un amigo inolvidable. Con un grupo de veteranos sesenteros —Pili Macias, Conchi Lobato, Toya Carrera, Sofía Novoa, Ana Carballal, Mónica Massó, Montse Bolivar, Rosina Cruces , Mercedes Fdez, Lino Piñón, J.Luis Manjón, J.Manuel Mendiola , Antonio Núñez, Nando Pereira y Fer Ferreira— compartíamos comidas y cantatas bajo el nombre «Hijos del Rock & Roll». Estamos convencidos de que, allá donde se encuentre, estará montando un conjunto músico-vocal celestial, con su inseparable Gibson 345.