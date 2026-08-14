La batalla de Rande en La Gaceta de Madrid

La Gaceta de Madrid fue el antecedente directo del actual Boletín Oficial del Estado. Su origen se remonta a 1.661, cuando apareció la «Gazeta nueva de los sucesos políticos y militares de la mayor parte de Europa», publicada en Madrid. A partir de 1697 adoptó de forma estable el nombre de «Gaceta de Madrid». Uno de los aspectos más llamativos es que sostuvo desde muy pronto que el supuesto gran tesoro de los galeones relacionado con la denominada Batalla de Rande (23-10-1702) no había caído en manos inglesas y holandesas, porque la mayor parte de la plata y de los caudales ya habían sido descargados y transportados a la ciudad de Lugo antes de producirse el ataque anglo-holandés [Acta del Concello de Vigo de 2-10-1702], y desde allí al interior de Castilla, concretamente al Alcázar de Segovia. Esa versión contradecía la propaganda inglesa, que difundía la idea de un inmenso botín capturado en Vigo. Es más, y como se verá a continuación, tras aquella batalla el gobierno inglés tuvo que adoptar unas gravosas medidas fiscales para poder subsidiar la continuación de la guerra por sus armadas navales. Nada de eso se hubiera adoptado si su botín de Rande hubiera sido de la gran proporción que la propaganda inglesa había expresado.

A continuación procederé a la transcripción de distintas Gacetas, con señalamiento de sus respectivas fechas, que a veces no coinciden con las fechas de las noticias que llegan desde Vigo y de Londres, poniendo entre corchetes referencias a los meses a que dichas noticias se refieren, aclaraciones, con la adaptación del texto al castellano actual para facilitar su lectura y comprensión:

Vigo, 17-10-1702

«Por las de Vigo se ha sabido, que el Tesoro de la Flota se había desembarcado y que se iba conduciendo en 1.500 Carretas a la ciudad de Lugo» .

Madrid 31-10-1702, Vigo 21-10-1702

«Estos días se ha acabado de llevar a la Ciudad de Lugo, que está a treinta leguas de aquí, el residuo del tesoro de la Flota; y los Navíos solo quedan aquí, y en Redondela con algunos frutos, como Tabaco, y otros géneros».

Madrid 7-11-1702

«… mandó el General Conde de Chaternaud, que sacando lo que se pudiese, se pegase fuego, o se diese barreno a todos los Bajeles (...) También se quemaron y se dieron barreno a los de España con algunos géneros, porque el Tesoro con mucho Añil y Grana* ya se había sacado, y encaminado a Lugo (...) El Tesoro ya había partido de Lugo para Castilla»

[La expresión «sacar con Añil y Grana» significa hacer algo con el mayor esmero, detalle, lujo y perfección posible].

Madrid 14-11-1702

«...el resto de la Armada de los Enemigos con toda la gente se había ya embarcado; y que el día 6 [de Noviembre] se perdieron de vista sin haber intentado el Buceo; lo q[ue] se hará de nuestra parte: para lo cual va llegando gente. El Principado de Asturias, después de otros servicios, ha remitido para estas precisiones mil quinientos doblones; y la Ciudad de Palencia mil doblones».

Londres 17-11-1702, (en La Gaceta de Madrid del 19-12-1702)

«Llegó el día 11 [de Noviembre] el Milord Shannon con el Navío Pembrok, y dio la noticia del suceso de Vigo, que ha alegrado a todo el Pueblo, persuadido a que había sido grande la presa, y considerable la victoria: pero después que han llegado algunos Navíos, y se ha visto que el daño consiste en ocho Bajeles y dos Galeones Españoles, sin más riqueza que los géneros de tabaco, cueros, azúcar & c. (...) se ha disminuido la alegría, no bastando todo esto a la tercera parte de los gastos hechos en Armada tan grande...».

Londres 24-11-1702, (en La Gaceta de Madrid del 26-12-1702)

«Se ha mandado ya al Duque [de Ormond], y al Caballero Rook [George Rooke, almirante jefe de la flota inglesa], que hagan una memoria puntual de lo que valdrá lo que se ha cogido en Vigo, para dar satisfacción a los interesados, y saber lo que queda para la asistencia a las necesidades comunes. En la Cámara Baja se discurre sobre el modo más suave de sacar los Subsidios para proseguir el año que viene la Guerra, y se ha resuelto dar por un año una tasa de cuatro Shellings por libra, sobre las tierras, herencias, &c y a más de esto, que importa mucho, aunque es gravoso, se ponen dos y medio por ciento, sobre los fondos, y bienes personales; y cincuenta Eschelino por cien libras esterlinas, sobre los dineros de la negociación, y cuatro por los Sages de los que tienen cargos, así Eclesiásticos, como Seculares; y otro tanto por los Médicos, Letrados, y otros que viven de su habilidad (…) Aquí se habla de Guerra para el año que viene: pero no se dice si volverá la Armada a las Costas de España, adonde no todos creen tanta utilidad como se ha publicado» .

*Manuel Jesús Feria Ponce es secretario del Ayuntamiento de Punta Umbría, con máster en Patrimonio Histórico por la Universidad de Huelva