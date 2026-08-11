Llega el eclipse del siglo (si no hay nubes)

Galicia ofrece un palco de primera para ver mañana el eclipse total de Sol, fenómeno que no se producía por aquí desde hace más de un siglo. El que se lo pierda tendrá aún una segunda y hasta una tercera oportunidad con los que se prevén para el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. Solo que deberá viajar al sur de la Península.

Aun así, el personal se ha alborotado con este anuncio astronómico, hasta el punto de agotar las reservas de hoteles en buena parte de Galicia y otros lugares del país con la necesaria visibilidad. Los más exquisitos podrán verlo también a bordo de alguno de los barcos que ofrecen esa opción a precios que van de lo módico a lo estremecedor para el bolsillo.

El espectáculo durará aproximadamente una hora, si bien la magia de convertir el día en noche (o al menos, en penumbra) no va a pasar de un minuto como máximo. Pero sin duda habrá valido la pena.

Esto de los eclipses tiene mucha historia. Cristóbal Colón, por ejemplo, se valió de uno para engañar a los indios arahuacos de Jamaica que se negaban a abastecer de comida a su barco varado en la isla. Para ello consultó un almanaque astronómico alemán en el que se predecía -con acierto- un eclipse total de Luna el 29 de febrero de 1504, que encima era año bisiesto.

Con astucia claramente colonialista, el navegante convocó a los caciques para advertirles de que Dios, enfadado por la falta de cooperación de los indígenas, haría desaparecer la Luna.

De entrada, los nativos no se tomaron en serio al almirante; pero cuando el eclipse tiñó de color rojo sangre el satélite, todos ellos cayeron presa del pánico. Y al día siguiente volvieron a suministrar víveres a la nave conquistadora, temerosos del Dios de los cristianos que a todas luces (o sombras) mandaba más que el suyo.

El truco de Colón no podría repetirse hoy, naturalmente; aunque más de un timador estará considerando la manera de sacarle provecho al asunto del eclipse, que esta vez es de Sol.

Ahí está, por ejemplo, el caso de quienes se reúnen en algún descampado para avistar ovnis, con la esperanza de que caiga algún alienígena. No hay noticia de que los extraterrestres compareciesen a esas citas, pero tal detalle no desanima a las gentes de fe. La fe consiste, precisamente, en tener la certeza de que existe aquello que uno no ve.

El eclipse que tapará el Sol para darnos un insólito minuto de noche anticipada resulta mucho más atractivo; y además tiene la ventaja de estar garantizado por la ciencia. De ahí el considerable interés que despierta este hecho extraordinario.

En el caso de Galicia, el escamoteo de la Luna servirá además para engordar los ingresos del turismo, que ya se basa en estímulos sobrenaturales como el del Xacobeo.

Todo lo malo será que las nubes se entrometan mañana entre el Sol, la Luna y los terráqueos. Tranquilidad. Los cielos cubiertos son una rareza en Galicia.