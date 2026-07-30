Volver a la nada

Hace un tiempo mi compañero Armando Álvarez publicó un artículo de opinión —no recuerdo el título de este en particular, pero te los recomiendo todos— en el que explicaba cómo ejercía el arte de no hacer nada. No se me da tan mal, no te creas —lo de no hacer nada, escribir como él ya es otra cosa—, y me ayuda a apagar la cabeza cuando me paso de revoluciones. Un sopetón personal me impidió hacerlo en las dos primeras semanas de este mes de julio, hasta el punto de haber agradecido una pequeña vuelta temporal a esta casa; no se puede hacer la nada en una zozobra de nervios, felizmente superada, y llenarme los tiempos con mi trabajo resultó hasta reparador.

Hemos publicado informaciones del máximo interés. Como esta historia sobre los 50 años de Adolfo Domínguez hilvanada por Julio Pérez desde el corazón mismo de la compañía, en San Cibrao. «Es verdad que para ser moderno tienes que estar alerta y en cambio constante, pero, al mismo tiempo, para ser una marca debes mantenerte en tu eje y no cambiar», dice Adriana Domínguez. Resulta curioso y reparador leerlo de alguien que se dedica a la moda, tantas veces contaminada por el influjo de la fast fashion, ¿verdad?

Me he reencontrado también con innumerables ejemplos de apropiación de noticias, esa práctica que no deja de propagarse en medios de comunicación, y ya ni te digo en portales digitales especializados en el copypaste. «Citar a otro medio no debilita tu trabajo, lo fortalece», hemos divulgado, justo hace pocas semanas, desde la Asociación de Periodistas de Investigación (API) de España. En FARO nos ha pasado, por ejemplo, con la información que ha desvelado que, detrás del proyecto de compra de Metalships & Docks, está nada menos que un exCEO de Google, Eric Schmidt.

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O que la armadora Atunsa ha hecho una oferta de compra por Pevasa —sigue pendiente de nosotros, que estos días son decisivos—, que Actemsa ha vuelto a iniciar negociaciones con acreedores, que Iberconsa va a renegociar la amortización de dos paquetes de deuda que vencen el año que viene, que Nueva Pescanova ha renunciado a la construcción de la planta de cría y engorde de pulpos en Las Palmas o que en Reino Unido han puesto ya en marcha su plan de gestión para una pesquería regular de la misma especie.

Citar el trabajo de otros compañeros, como hemos hecho con la prensa china sobre las inversiones de automoción asiáticas en España, solo nos enriquece y nos hace un poquito mejores. Deberían probarlo por ahí.

Yo, entretanto, estaré ejercitando el don de no hacer nada durante unos días, que necesito mejorar.

Feliz descanso y feliz semana.