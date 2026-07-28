Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acusados «Villa de Pitanxo»Récord Airbus «vigués»Cuca reviveIncendiario VilardevósZBE VigoMiguel RománConciertos chiringuitos VigoJóvenes y pesca recreativa
instagramlinkedin

Opinión | Incendios Forestales

Matías Vallés

Matías Vallés

Añádenos en Google

Sánchez recicla las catástrofes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en el Complejo de la Moncloa, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha hecho balance del curso político antes del parón estival y ha presentado el informe periódico de rendi

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en el Complejo de la Moncloa, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha hecho balance del curso político antes del parón estival y ha presentado el informe periódico de rendi / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Pedro Sánchez se despide con corbata, para resaltar su objetivo de "informar de forma veraz" como si hubiera otra manera de informar. De inmediato disfraza el idioma, porque los incendios son ahora "emergencia climática", que suena a excusa ante la devastación. Un presidente del Gobierno que afronta la persecución criminal simultánea de su hermano, su esposa, su padre espiritual y sus hombres de confianza está acostumbrado a reciclar las catástrofes en logros y estímulos para el futuro.

El encubrimiento surge de la fábrica de eslóganes de La Moncloa, bajo el envoltorio de que "el negacionismo es el peor de los combustibles", tal vez con la excepción de los incendios provocados y sin que pueda detectarse una distribución del fuego según la adscripción climática. Presumir en un momento inoportuno de "la lucha contra la emergencia climática" obliga a presentar las "hectáreas quemadas" como un dato a favor, y olvidar cualquier mención a decenas de miles de evacuados y confinados.

Una vez montado en su triunfalismo sin fisuras, Sánchez presume de "transición energética" en el apagón que nadie pagó, y de fondos europeos después de que su consejo de ministros concediera 53 millones "legalmente intachables" a Plus Ultra menos el presunto uno por ciento para Zapatero. Siempre enfático, el presidente del Gobierno informa en tecnocratés: Resiliencia, shocks energéticos, palancas, alto valor añadido, componente de competitividad, desconcentración, empleabilidad. Contra el "activismo neoliberal", el segundo presidente del Gobierno en longevidad se jacta de liderar durante "tres años la economía de Europa que más crece". Acierta al presumir de la "redistribución" de esa riqueza. En concreto, se ha dirigido a aumentar las desigualdades hasta extremos insoportables. Tiene mérito rellenar una hora de discurso antes de mencionar la emergencia habitacional de quienes no podrán ser evacuados de un incendio "porque tienen dificultades para acceder a una vivienda". El líder socialista ha sustituido los extintos debates parlamentarios del estado de la nación por comparecencias semestrales unilaterales. Si de él depende, hay Sánchez para rato.

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
  2. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  3. Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
  4. Medios aéreos se movilizan para sofocar un incendio en Barra
  5. ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
  6. Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase
  7. Aldán renueva su fe en la Virgen del Carmen con Amancio Ortega como testigo
  8. El Celta de Vigo lanza su tercera equipación: homenaje «noventero» y con el escudo en el pecho

Sánchez asegura que se ve "el final del túnel" con los incendios y avisa: "El negacionismo es el peor de los combustibles"

El BNG de Vigo apoya las peticiones de los profesores del IES Alexandre Bóveda de Vigo

El BNG de Vigo apoya las peticiones de los profesores del IES Alexandre Bóveda de Vigo

Detenido un pintor acusado de robar joyas en las casas en las que trabajaba en Sanxenxo y O Grove

Detenido un pintor acusado de robar joyas en las casas en las que trabajaba en Sanxenxo y O Grove

Sorprendidos por la Guardia Civil tras el delito: detenidos dos ladrones que huían con objetos robados en un almacén de O Pereiro de Aguiar

Sorprendidos por la Guardia Civil tras el delito: detenidos dos ladrones que huían con objetos robados en un almacén de O Pereiro de Aguiar

Galicia logra mejorar la tasa de reciclaje al alcanzar el 30 por ciento de los residuos

Galicia logra mejorar la tasa de reciclaje al alcanzar el 30 por ciento de los residuos

Aquadeza repara durante la noche la avería del bombeo de Botos que dejó sin presión a Lalín

Aquadeza repara durante la noche la avería del bombeo de Botos que dejó sin presión a Lalín

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

La Diputación de Pontevedra garantiza fondos para reformar una arteria clave de O Calvario, en Vigo

La Diputación de Pontevedra garantiza fondos para reformar una arteria clave de O Calvario, en Vigo
Tracking Pixel Contents