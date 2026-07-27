Aburrimiento con razón de ser

No recuerdo un mercado más anodino en la vida del Celta. Advierto, esto no es una queja sino una simple e inofensiva descripción. Esta época, siempre agitada y salpimentada por debates inútiles, avanza parsimoniosa por Vigo sin nada que altere el ánimo de un pueblo que a falta de mejores asuntos sobre los que discutir se entretiene con los diseños de las nuevas camisetas (ojalá el gusto que tiene el club en fabricar vídeos para conmemorar días como el de Galicia del pasado sábado lo tuviesen los daneses en lo suyo). Así que el verano del Celta iguala por ahora en agitación al de un jubilado en un pueblo cualquiera de Palencia. Incluso los fabuladores más distinguidos del calciomercato parecen haber perdido la esperanza y han desistido de lanzar su particular carnaza convencidos de que ya nadie compra cierta mercancía.

Hay gente que cree que esto es un mal síntoma y se revuelven nerviosos como si necesitasen una dosis diaria de rumor extravagante para sobrellevar una tarde de verano. Yo no lo pienso así. Reflexionemos un momento sobre el estado actual de la plantilla. En lo que va de verano el Celta solo ha perdido a uno de sus «presuntos» titulares de la pasada temporada: Fer López, a quien en un ejercicio de optimismo «garcesiano» aún tiene esperanzas de recuperar por obra y gracia de uno de esos giros de mercado que suele regalar el final de agosto. Es decir, el Celta -contra su voluntad, porque es evidente que les hubiese gustado colocar a alguno de sus titulares en el mercado pero las ofertas recibidas han sido insuficientes- mantiene el mismo equipo que acabó SEXTO la pasada Liga. Y por si fuera poco ha recuperado para el combate a Miguel Román -si me apuran el jugador más importante ahora mismo de la plantilla y si tienen alguna duda recuerden lo sucedido tras su lesión-; ha contratado a Febas que en dos pachangas ha dejado claro que ofrece unas variantes en el juego que no tenía Claudio; y ha traído a Galán para lesionarse menos que Ristic (aunque no haya empezado con bien pie en la búsqueda de ese objetivo). El club se ha centrado en desprenderse de jugadores con los que no contaba Claudio y aún le queda trabajo por hacer porque agarrados como percebes siguen algunos de sus principales quebraderos de cabeza. En liberar a esos jugadores y en evaluar a los chicos de la cantera que están con el primer equipo dedica su tiempo el Celta. Y es lógico. El rendimiento de Hugo González (dos goles en los dos primeros amistosos para demostrar que tiene un don especial delante de la portería y sobre lo que hoy escribe Borja Refojos), de Joel López o de Hugo Burcio invita a pensar que hay perfiles que el Celta no tiene que ir a buscar demasiado lejos. ¿Queremos cantera o no la queremos? Hay asuntos que decidir antes de correr con el talonario en la mano en busca de un futbolista nuevo sobre el que hacer un juicio entusiasta tras ver un par de vídeos en Youtube. Claudio insiste en reforzar tres posiciones (portero, central y atacante) pero también es consciente de que la prioridad es hacer hueco en el límite salarial para inscribir a esos jugadores que necesita para cerrar la plantilla. A falta de un mes para el cierre del mercado se entiende la calma.

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Martín de la Puente ha llegado a la centena de títulos internacionales. Aún recuerdo cuando hace ya mucho tiempo le hicimos el primer reportaje a un chico de apenas catorce años que acababa de comenzar a jugar al tenis en silla de ruedas en Vigo. El actual Martín se parece en muchas cosas a aquel muchacho, es perfectamente reconocible y esa puede que sea una de sus grandes virtudes. Suya y de quienes han caminado a su lado durante todo este tiempo. Hoy celebramos el número redondo convencidos de que la cifra va a seguir creciendo porque su ánimo por conquistar nuevos territorios se mantiene fresco en la cabeza. Es un gusto tener un estandarte así en la ciudad.

Keegan salta a Anfield con la camiseta del Liverpool. / FdV

Las «Historias irrepetibles» echan el cierre por esta temporada. Se marchan de vacaciones para coger fuerzas y hacer acopio de nuevas aventuras para el próximo curso. Permanecerán de guardia, como un soldado disciplinado, por si es necesario su concurso en el mes de agosto. Y me duele cerrar este capítulo despidiendo a uno de aquellos ídolos anteriores a mi adolescencia. Yo fui un poco del Liverpool por culpa de Kevin Keegan y me hubiera encantado tener un pelo que me permitiese llevarlo como él, algo que hicieron a finales de los setenta miles de jóvenes, entre ellos un argentino llamado Diego Armando Maradona. Keegan fue el mejor jugador que vieron los años setenta y el hombre que cambió la historia del Liverpool para siempre. Un cáncer se llevó esta semana a «Súper Ratón», el mote con el que cariñosamente le bautizaron en Anfield. Un genio que crió a sus hijas en Marbella ocultándoles su dimensión como futbolista. Un tipo especial que supo estar y supo irse a tiempo de todas partes.

Hora de irse. Un saludo afectuoso a quienes en unos días regresan de las vacaciones y felicidades a los que esta semana comenzarán a disfrutar de ellas. Para estos últimos tengo una recomendación que no me canso nunca de hacer. Lean a Pierre Lemaitre, cualquier cosa que haya escrito ese señor merece la pena. Pero si se meten con su trilogía de «Los hijos del desastre» estarán durante unos días en la gloria.

Así es la tercera equipación del Celta para la temporada 2026/27: roja, de inspiración noventera y con escudo en el pecho / Celta de Vigo

Por último, un saludo a quienes a esta hora defienden de forma apasionada las bondades de la tercera camiseta del Celta. Ahí está mi querido Víctor Currás entregado a la causa. Pero claro, tienen que ver ustedes los pantalones que nos trae a veces…