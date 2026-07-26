Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios en MadridOfrenda al ApóstolCompra MetalshipsBebé Ahogado VigoAbre «Atlántida»Jueces VigoIndemnización Policía
instagramlinkedin

Opinión

Santiago Lago Peñas

Santiago Lago Peñas

Santiago
Añádenos en Google

Necesidades diferenciais

El ministro de Hacienda, Arcadi España, preside el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, preside el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. / FDV

O Conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ten toda a razón cando argumenta que, se queremos defender a equidade no acceso aos servizos públicos, temos que poñer por diante as necesidades dos territorios cando discutimos sobre financiamento autonómico. No caso de Galicia, isto significa falar de espallamento e envellecemento da poboación. Os dous factores premen significativamente sobre o gasto en ensino, sanidade e dependencia. Por iso, os galegos non podemos aceptar solucións que lle dean menos peso relativo a isto e máis a capacidade tributaria das comunidades autónomas.

               O Ministro de Facenda ten tamén razón cando reivindica a negociación e o diálogo. Todo o mundo ten as súas razóns e a busca de equilibrios é inevitable. O problema para o ministro é que herdou unha proposta de reforma con cifras moi precisas e públicas. Nunca antes se fixera así, porque a marxe de negociación remata sendo moi menor, practicamente nulo. Por exemplo, se Galicia recibise outros 500 millóns e todos os demais quedaran igual, o novo modelo podería ser admisible para nós. Porén: Quen nolos vai ceder? Aceptarían as outras 14 autonomías que só Galicia duplicase os fondos adicionais recibidos?

               Ese concepto de necesidades diferenciais é útil para pensar en políticas públicas e funciona a outras escalas. Un bo exemplo nolo dan a historia das tres universidades. Cinco séculos de historia levan de seu un patrimonio arquitectónico senlleiro, que require un coidado e un tratamento diferenciado. Non falamos xa de reparacións e mantemento ordinarias nun edifico de 20 ou 30 anos de antigüidade. Falamos de espazos imbricados nunha cidade histórica e xeradora de fluxos turísticos e recadacións tributarias para as arcas autonómica e estatal; como se sabe, pouco queda nas locais. Por iso, tería todo o sentido que USC e Xunta arrastrasen a administración central a aumentar moi sensiblemente o orzamento anual do Consorcio, que financian as dúas últimas e, en menor medida, o concello de Santiago de Compostela, para incluír unha liña específica para obras e conservación nos edificios anteriores ao século XX. A partir dunha valoración global de necesidades, podería dotarse un fondo a gastar en cinco anos que permitise poñer a cero as necesidades estruturais de conservación e rehabilitación; para, de aí en diante, que a liña tivese unha dotación más modesta e acaída ás novas necesidades que vaian xurdindo.

               Para resolver necesidades diferenciais, toca pensar en ferramentas diferenciais. Temos unha ferramenta, o Consorcio, con experiencia. O único que precisamos é que unha parte dos recursos tributarios que xeran eses mesmos edificios, como parte dun entorno turístico, atendan a esas necesidades extraordinarias e non divirtan os recursos propios para as funcións centrais da universidade: crear coñecemento, ensinalo e transferilo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents