La lección de Inditex

Ahora que Inditex ha accedido a financiar vuelos en Alvedro —con el dinero que le cae al suelo a Amancio Ortega cada vez que le da la vuelta al bolsillo de los pantalones—, recuerdo perfectamente la reacción de la entonces PSA Peugeot Citroën, hoy Stellantis, cuando Air France abandonó Peinador por falta de ayudas, allá por 2015, poniendo fin la ruta Vigo-París.

Ninguna.

Es imposible no sentir cierta envidia del compromiso de la mayor empresa del norte con el futuro del aeropuerto coruñés, sobre todo al compararlo con la falta de implicación de las grandes industrias del sur con la terminal aérea de referencia de las Rías Baixas, empezando por la multinacional automovilística.

Cuando Air France levantó el vuelo, la fábrica se limitó a afirmar públicamente que era una mala noticia para la ciudad, mientras que, en privado, sus directivos reconocían que el grupo apostaba por Oporto porque era «más barato». Cero presión a las administraciones públicas para reforzar Peinador y ni por asomo se les pasó por la cabeza poner dinero para garantizar unas conexiones a la altura de un polo industrial como Vigo.

Hablo de Stellantis, pero la crítica es extensiva a todas las grandes empresas que recurrentemente se lamentan del declive del aeropuerto vigués —pesqueras, astilleros, metalúrgicas, portuarias, etc.—, pero que jamás han movido un dedo para cambiar esa realidad, más allá de la crítica al gobernante de turno. Igual que esas organizaciones patronales que presumen de llevar a Vigo en el corazón, pero que después defienden un único aeropuerto en Galicia en nombre de una supuesta coordinación que nunca ha existido. Una coordinación construida sobre un relato falso que, curiosamente, solo parece tener un objetivo: cobrarse la cabeza de Peinador.

Me pregunto qué tendrán que decir ahora. Si también sienten una punzada de envidia —y de vergüenza ajena, o quizá propia— ante el golpe sobre la mesa de Inditex, al que no le importa financiar vuelos que los coruñeses podrían coger perfectamente en Lavacolla, a apenas cincuenta kilómetros o poco más de media hora por autopista. Menuda lección de cómo funciona el libre mercado. Coordinación… Sí, ya.

Lo más fácil es pensar que, si Peinador naufraga, será únicamente por culpa de unos representantes públicos más preocupados por quién carga con el coste político que por encontrar una solución. Y no les faltará parte de razón. Pero también creo que las empresas podrían hacer mucho más. No hablo solo de sacar la chequera —a fin de cuentas, Inditex solo hay una—, sino de ejercer como un verdadero lobby de presión para no quedarnos sin aeropuerto.

Air France aterrizó en Vigo sin ayudas porque había demanda y se marchó cuando otros aeropuertos empezaron a ofrecer la misma conexión a París subvencionada. También estoy convencido de que la Citroën de Javier Riera habría puesto el grito en el cielo desde el minuto uno para mantener la competitividad de Peinador. Eran otros tiempos; sin duda, mejores. Al menos había quien tenía agallas para reclamar para Vigo lo que le correspondía, sin miedo a incomodar.

De verdad, ¿dónde están los empresarios de Vigo? ¿Acaso les da igual el futuro de la terminal? ¿O han asumido ya que sus aeropuertos de referencia son Oporto, Lavacolla o Alvedro?

En el fondo, un aeropuerto no deja de ser el reflejo de la ambición de un territorio. Si quienes más tienen que ganar con su existencia renuncian a defenderlo, difícilmente podrán exigir después que otros lo hagan por ellos. Quizá el verdadero problema de Peinador no sea la falta de pasajeros ni de rutas, sino la escasez de voces dispuestas a pelear por él cuando de verdad hace falta. Y eso sí que no se puede subvencionar.