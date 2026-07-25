Cualquiera puede ahogarse, aunque nadie debería

Con este lema —en inglés, Anyone can drown. No one should— la OMS lleva desde 2021 advirtiéndonos de que el ahogamiento es un problema de salud pública. Lo repite cada año, y cada año seguimos sin escuchar. Hoy, 25 de julio, se celebra el Día Mundial de Prevención del Ahogamiento, pero la noticia no será esa, sino la festividad (Patrón de Galicia).

Desde hace dos décadas las cifras de ahogamientos son estremecedoras y no mejoran, en nuestra Comunidad en lo que llevamos de año ya pasan de la treintena, pero ¿qué nos depara el futuro?, pues me temo que no estamos precisamente en el camino de revertir la situación. El cambio climático agrava el problema: las olas de calor cada vez son más prematuras, muchas veces antes de esos «dos meses de verano», cuando todavía no hay socorristas en las playas. Las administraciones tienen aquí un papel clave, y lo saben. Pero, salvo excepciones, siguen mirando para otro lado. Las excusas las de siempre: que no hay dinero y que no hay socorristas… mientras en los plenos municipales se discute con más pasión qué orquesta va a amenizar las fiestas y quién será el ilustre pregonero de turno.

Además, el sector profesional del salvamento es pequeño y temporal —un oficio de apenas unos meses al año—, sin apenas fuerza asociativa para exigir cambios. Y los ciudadanos, en general, tampoco somos conscientes de la magnitud del problema… hasta que nos toca de cerca. Entonces sí nos indignamos, pero ya es tarde.

Como ciudadanos tenemos también que asumir nuestra parte de responsabilidad. El riesgo de morir ahogado es 200 veces superior al de morir en un accidente de tráfico (calculando el tiempo de exposición), y ese dato debería hacernos reflexionar: nadie discute que no debamos disfrutar de la playa o la piscina, pero es necesario aplicar ese sentido a veces tan excepcional, que es el «sentido común» y esto incluye: 1) aprender a nadar y fomentar que nuestros hijos tengan competencia acuática (aunque eso no los inmunice) y no los pierdas de vista ni un segundo; 2) ser activista y reclamar nuestros derechos –servicios de socorrismo cuando son necesarios–; 3) aumentar la cultura de seguridad acuática (por ejemplo, tomar clases de surf, que es la actividad más completa que hay para entender cómo funciona el mar, las corrientes y sus riesgos); 4) respetar las normas –si hay bandera roja no te puedes bañar, y no respetar esa prohibición debería acarrear multa en todos los municipios–; 5) en el agua, hazte ver, sobre todo si practicas la natación en aguas abiertas; 6) procura bañarte acompañado; 7) usa el chaleco salvavidas en las actividades náuticas, que no es cosa de cobardes, sino de quien quiere volver a casa; 8) si vas a bañarte, no bebas alcohol. Y, muy importante: 9) si ves a alguien en peligro, avisa al 112. Si no sabes rescatar, no te metas: en vez de un ahogado habrá dos. Y, 10) si el instinto de ayudar te vence, entra al menos con algo que te permita flotar. Un héroe ahogado no salva a nadie.

Y recuerda: una persona que se ahoga no va a gritar ni va a agitar los brazos; va a desaparecer en silencio, y puede hacerlo en el tiempo que has tardado en leer este artículo. Así de rápido. Así de silencioso. La buena noticia es que, si nos lo tomamos en serio, se puede prevenir. La pregunta es si de verdad queremos hacerlo.