Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleos GaliciaAccidente mortal Michel CangasHistoria amor iraníesFrancia-EspañaChiringuitos Vigo
instagramlinkedin

Opinión

Matías Vallés

Matías Vallés

Añádenos en Google

Sánchez, condenado por partida doble

David Sánchez, condenado.

David Sánchez, condenado. / Jesús G. Hinchado

El PSOE ha articulado su defensa en Badajoz sobre la base de que David Sánchez Pérez-Castejón fue procesado solo por ser hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. La intimación sigue funcionando tras una condena fraternal. David Sánchez recibe un castigo penal como hermano de Pedro Sánchez, salvo que ahora en la peor de las interpretaciones para el líder socialista. Cuesta encontrar razones distintas a la proximidad familiar para explicar la prevaricación que implica «una decisión injusta a sabiendas».

La prevaricación fue durante décadas el delito inexistente, sumido en la doctrina del enchufe que en España se consideraba tan inevitable como virtuoso. Aunque Óscar Puente se ha apresurado a emitir los berridos de ordenanza, Sánchez tiene que justificar con detalle una sentencia por unanimidad de tres jueces que aprecian la creación de un cargo a medida.

Insisten además en que era innecesario, y que ademas no fue ocupado ni ejercido en las condiciones mínimas en un país no demasiado exigente con el cumplimiento laboral de sus directivos públicos. «No hay caso» era la versión oficial socialista del escándalo, tres palabras que coinciden al milímetro con las adjudicadas a Begoña Gómez, a Zapatero, a la directora de la Guardia Civil y así sucesivamente. Por sí sola, la designación del también condenado Miguel Ángel Gallardo como candidato a Extremadura justificaría la caída de un Gobierno.

Noticias relacionadas y más

En la versión tradicional deSánchez ahora refrendada por boca de Puente, tres ignotos magistrados de la Audiencia Provincial deBadajoz se suman a la conjura judicial contra un Gobierno de izquierdas. Por lo visto, el influjo de Marchena es absoluto. El PSOE bordea el ridículo de predicar un ‘lawfare’ universal en un país que no destaca por sus unanimidades ni por su diligencia procesal. Es manifiesta la intensidad adicional mostrada por policías y juzgadores, pero el socialismo lo ha puesto muy fácil con comportamientos inaceptables que le liberan de la condición de víctima. Badajoz es otra etapa en una descomposición acelerada, donde personalmente nunca perdonaremos al PSOE que nos obligara a leer la prensa de ultraderecha.

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
  2. Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
  3. Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
  4. Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
  5. Concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo: el artista salda su deuda con Galicia en una fiesta de ritmos latinos ante 15.000 seguidores
  6. Juan 'Pegatinas': O San Benito máis triste de todos
  7. Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
  8. Tres accidentes casi simultáneos dejan dos heridos, uno de ellos grave, en el sur de la provincia de Pontevedra

El primo del acusado por quemar a su expareja declara que le confesó el ataque antes de entregarse

El primo del acusado por quemar a su expareja declara que le confesó el ataque antes de entregarse

Galicia cierra 125 Grados y quedan solo 68 carreras con matrícula disponible

Galicia cierra 125 Grados y quedan solo 68 carreras con matrícula disponible

Luis López reivindica tres años en la Diputación con 2.000 obras y 600 millones movilizados

Luis López reivindica tres años en la Diputación con 2.000 obras y 600 millones movilizados

La Asociación de Estudiantes del CSM Vigo (Aecosvi) realiza una jornada reivindicativa contra los recortes que sufre el Conservatorio por parte de la Xunta

El karaoke en directo vuelve a la playa de Tuia: Músicos de La Quinta Estación, Estopa o Sabina para acompañar a quienes quieran subirse al escenario

El karaoke en directo vuelve a la playa de Tuia: Músicos de La Quinta Estación, Estopa o Sabina para acompañar a quienes quieran subirse al escenario

Rescate en las alturas: escala un árbol en el Club de Campo de Vigo para salvar a un gato que llevaba cuatro días atrapado

Rescate en las alturas: escala un árbol en el Club de Campo de Vigo para salvar a un gato que llevaba cuatro días atrapado

Grave imprudencia en Gondomar: interceptan a un niño de 10 años conduciendo una moto con su padre

Grave imprudencia en Gondomar: interceptan a un niño de 10 años conduciendo una moto con su padre

Las entradas para el concierto de Abraham Mateo en Vigo ya tienen fecha de venta

Las entradas para el concierto de Abraham Mateo en Vigo ya tienen fecha de venta
Tracking Pixel Contents