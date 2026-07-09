Estos días, del 9 al 12 de julio, se celebra el Vigo SeaFest 2026. Es una iniciativa de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) para homenajear y festejar el mundo y la cultura de la pesca. El nombre de ARVI, asociado tan acertada y directamente al puerto de Vigo, quizá no dé la idea real de lo que representa. Es la mayor y más representativa organización pesquera de Europa. Por ello, no lo olvidemos, cuando ARVI habla la Europa pesquera escucha con suma atención. Incluido el Comisario de Pesca de la Comisión Europea. Su peso en el marco europeo es enorme.

Por eso es muy de agradecer que ARVI celebre y organice una fiesta que ellos mismos definen como Festival do peixe. La gastronomía es su hilo conductor pero no es la única parte de la fiesta. También hay música, con doce grupos musicales y DJs, deportes náuticos y de playa tales como natación artística, waterpolo y baloncesto, participación de niños, bautismos de vela en el mar... El SeaFest cuenta con la colaboración de ANFACO-CYTMA, que es la mayor asociación española que da apoyo a empresas del sector marino alimentario ayudándolas a obtener información técnica relevante para su actividad, organizando talleres de cocina infantil y exhibiciones de showcooking, cocina en vivo, donde chefs preparan y emplatan los alimentos delante de los comensales.

Es evidente que el plato fuerte son los catorce puestos de cocina de autor que se instalan en la zona marítima de los jardines de Elduayen y del Náutico. Me consta, hablé con alguno de ellos, la ilusión e importancia que le dan estos cocineros a la SeaFest. Ya meses antes tienen impaciencia por conocer el producto sobre el que deberán desarrollar su creación y una vez sabido dedican horas y horas a elaborar la muestra gastronómica que les representará. Participar en la SeaFest es un orgullo para ellos. Simplemente el ser parte de la exhibición y competición ya les da mucha visibilidad y ganar el concurso les da mucho prestigio. Pero, sobre todo, obtener el favor del público, atendiendo a largas colas de comensales interesados en sus tapas, es el mayor éxito que buscan.

Yo voy todos los años. Pico una tapa aquí y otra allá, con mi cerveza 0,0, mientras me siento en una mesa para oír música y charlar con la gente que me encuentro, conocidos o no, que está haciendo relajadamente lo mismo que yo.

La SeaFest es un festival del mar que a través del disfrute del ocio pretende fomentar el consumo de los productos pesqueros. Todos sabemos que son sanos y muy nutritivos. Además la SeaFest nos ayuda a descubrir nuevas formas de prepararlos y hacerlos más atractivos, con aderezos y presentaciones alternativas variando el cocinado de especies ya habituales en nuestras cocinas, pero también intentando introducir en nuestra dieta especies que no estamos tan habituados a consumir aunque son igualmente saludables.

Así que es una buena ocasión para comer buen pescado, conocido o no habitual, con cocinados diferentes y, como los pronósticos dan buen tiempo, para disfrutar de estos grandes platos en formato pequeño escuchando música agradable, participando en talleres o viendo competiciones deportivas marinas. Aproveche el momento y disfrute de la SeaFest.