Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo en Logística y TransportePrealerta sequía VigoSueldos InditexLetras Galegas 2027Corrección PAUBorja IglesiasPub Vagalume
instagramlinkedin

Opinión

Xulio Ríos

Xulio Ríos

Presidente de honra do IGADI. Autor de "A metamorfose do comunismo na China" (2021).

Añádenos en Google

O perigo americano

Os Estados Unidos de América celebraron por todo o alto o 250 aniversario da proclamación da súa independencia. A efeméride, chamada a exaltar os valores fundacionais e a capacidade do país para reinventarse ao longo da súa historia, chega, non obstante, nun momento de extraordinaria incerteza sobre o seu papel no mundo.

A crise é tanto interna como externa. No plano doméstico, a polarización política converteuse nunha constante que erosiona os consensos básicos sobre os que descansou durante décadas a democracia estadounidense. O adversario xa non é simplemente un rival político, senón un inimigo ao que se lle nega a lexitimidade. A criminalización da disidencia, a desconfianza crecente nas institucións, a fragmentación do espazo informativo e a substitución do debate racional pola confrontación emocional alimentan unha espiral difícil de conter. A fortaleza institucional que durante tanto tempo constituíu unha das principais cartas de presentación de Washington ofrece hoxe síntomas evidentes de fatiga.

No escenario internacional, a situación non resulta máis alentadora. Os Estados Unidos continúan sendo a primeira potencia militar do planeta, pero a exhibición dese poder duro serve cada vez menos para ocultar unha retirada estratéxica marcada por intervencións custosas, erros de cálculo e unha capacidade decrecente para modelar a orde internacional segundo os seus intereses. O recurso crecente ás sancións, ás presións económicas e á confrontación aberta transmite con frecuencia a impresión dun poder que trata de compensar coa forza a perda gradual da súa autoridade moral e política.

Para unha parte significativa da opinión pública internacional, Washington deixou de ser o referente indiscutible que foi durante boa parte da segunda metade do século XX. A súa capacidade de atraer mediante o exemplo debilitouse. Só determinados gobernos e movementos fortemente aliñados coas correntes conservadoras máis radicais continúan asumindo sen demasiadas reservas o seu relato político e estratéxico. Para moitos outros actores, Estados Unidos converteuse nun socio imprescindible, pero xa non necesariamente nun modelo.

Con todo, a perda de prestixio estadounidense non implica automaticamente a aparición dunha alternativa consolidada. O sistema internacional continúa sen ofrecer un relevo claro. A maioría dos aliados tradicionais de Washington poden expresar desacordos cada vez máis visibles coas súas decisións, pero tampouco consideran viable, polo momento, unha reorientación estratéxica cara á principal potencia rival. Entre a dependencia existente e as incertezas que suscita unha eventual transición cara a unha orde multipolar, prevalece unha actitude prudente, feita de equilibrios e cautelas.

Neste contexto, China mantén unha estratexia sensiblemente distinta. Mentres Estados Unidos concentra boa parte dos seus esforzos na competición xeopolítica e militar, Beijing continúa priorizando o binomio economía-tecnoloxía como principal motor da súa proxección internacional. A súa aposta parece responder a unha lóxica de longo prazo baseada en reforzar as capacidades produtivas, consolidar o liderado tecnolóxico e ampliar a súa influencia económica coa convicción de que a evolución estrutural da correlación de forzas acabará favorecendo os seus intereses. Máis que precipitar unha confrontación decisiva, parece confiar en que o tempo faga o seu traballo e que determinadas transformacións cheguen, por así dicilo, como froita madura.

Pero o verdadeiro perigo americano non reside unicamente na eventual perda da súa hexemonía, senón na maneira en que poida reaccionar fronte a ese proceso. As grandes potencias adoitan aceptar con dificultade o declive relativo, especialmente cando aínda conservan unha superioridade militar incomparable. Se Washington interpreta cada avance dos seus competidores como unha ameaza existencial, o risco de recorrer a políticas cada vez máis coercitivas e desestabilizadoras aumentará inevitablemente.

O desafío do noso tempo non consiste tanto en determinar quen substituirá os Estados Unidos á cabeza do sistema internacional, senón en evitar que a transición cara a unha nova distribución do poder se produza mediante a confrontación permanente. A historia demostra que os cambios de hexemonía adoitan ser períodos especialmente perigosos. O propio tránsito da hexemonía británica á estadounidense estivo atravesado por dúas guerras mundiais. Por iso hoxe, máis que nunca, o maior risco non é a emerxencia dunha nova potencia, senón a incapacidade da vella para aceptar que o mundo xa non lle pertence en exclusiva.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los barcos vuelven a invadir la zona de baño ante las quejas de los usuarios
  2. Muere un integrante de la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos en plena actuación en Agolada
  3. Calcinado por completo de madrugada un chiringuito en la playa de A Lanzada
  4. «Afouteza», el artesanal bólido creado desde cero en un garaje
  5. Trasladado grave un niño de dos años tras quedar atrapado en una valla de la guardería de Carril
  6. Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
  7. Siete vecinos acaban en urgencias por el ataque de velutina al desbrozar fincas
  8. Seek, el muralista que convirtió su enfermedad en impulso para vivir del arte

Llegan al concello de Cangas los carteles para delimitar los núcleos urbanos en el rural que permitirá actuar a la Policía en materia de trafico

Llegan al concello de Cangas los carteles para delimitar los núcleos urbanos en el rural que permitirá actuar a la Policía en materia de trafico

Un postpartido en Castrelos entre escoba y recogedor

Un postpartido en Castrelos entre escoba y recogedor

La subida de las temperaturas aumenta la afluencia de pescadores

Roban casi 500 euros en alcohol y cervezas de la barra de las fiestas de San Benito en Matalobos

Roban casi 500 euros en alcohol y cervezas de la barra de las fiestas de San Benito en Matalobos

Bueu retrasa a los próximos días la apertura de la oficina de turismo ante la falta de personal en las empresas

Bueu retrasa a los próximos días la apertura de la oficina de turismo ante la falta de personal en las empresas

Galicia detecta los primeros casos de lengua azul de 2026 en tres explotaciones bovinas de A Coruña

Galicia detecta los primeros casos de lengua azul de 2026 en tres explotaciones bovinas de A Coruña

Vilagarcía habilita zonas de servicio para estacionamientos de corta duración en A Mariña y Doutor Tourón

Vilagarcía habilita zonas de servicio para estacionamientos de corta duración en A Mariña y Doutor Tourón

La basura gana el partido en Castrelos tras la victoria de la selección

Tracking Pixel Contents