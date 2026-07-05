La FAO y Vigo luchan contra la pesca ilegal dando formación

Desde hace muchos años, pero especialmente desde la entrada en vigor del Código de Conducta de la FAO para una Pesca Responsable, una de las grandes preocupaciones, tanto del sector pesquero como de las administraciones, es la pesca ilegal. Al ser ilegal, sus actividades y capturas ni se declaran ni se regulan. Por ello se le suele denominar «Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada» y se le conoce en el mundo pesquero por sus siglas en inglés como pesca INDRN. Este tipo de pesca distorsiona gravemente la gestión sostenible y atenta contra la economía del sector pesquero y la adecuada conservación de los recursos marinos.

Tal es su importancia y gravedad que a primeros del siglo XXI la FAO elaboró un Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INRND (que a partir de ahora llamaré simplemente «ilegal» para evitar tantas siglas). Como este Plan de acción era voluntario, se quiso ir más allá y teniendo en cuenta que el control de la pesca es más efectivo en los puertos, se consiguió alcanzar, no sin esfuerzo, el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del Puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. Este Acuerdo que ha sido firmado ya por 86 Partes, entre ellas la Unión Europea, entró en vigor en junio de 2016, es decir, hace ya diez años.

Debido a las dificultades que supone la coordinación, estandarización y aplicación de las medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal la FAO decidió poner en marcha un programa mundial de capacitación intensivo que contribuya a los esfuerzos nacionales, especialmente de los países en desarrollo, para aplicar de manera efectiva y no discriminatoria las medidas contra la pesca ilegal.

Para ello la FAO comenzó a impartir asistencia técnica y cursos a escala nacional e internacional en colaboración con instituciones académicas, organizaciones y entidades de renombre. Los cursos internacionales, se imparten en tres centros de formación: Busan en Corea del Sur, Malta y Vigo. Es decir, Vigo es un punto crucial en la lucha contra la pesca ilegal en el mundo a través de la formación y capacitación altamente especializada.

Esta actividad formativa de FAO para luchar contra la pesca ilegal comenzó en 2018 y desde entonces ha impartido veinticuatro cursos internacionales. De ellos seis se han celebrado en Vigo en los que se han formado a 127 oficiales de 33 países de África, América Latina y el Caribe. Estos oficiales son seleccionados por sus propios países a invitación de la FAO.

El próximo curso, el séptimo que se desarrollará en Vigo, se impartirá del 6 al 17 de julio del presente año a bordo del buque de cooperación pesquera Intermares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España. En él participarán 22 oficiales procedentes de 13 países.

Como en este año se da la circunstancia de que se cumplen los diez años de la entrada en vigor del Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del Puerto, el MAPA aprovechará el curso para hacer una ceremonia conmemorativa con la presencia de autoridades de alto nivel del mundo de la pesca, tanto de España como de la FAO.

Así pues, quiero felicitar a la FAO por esta importantísima iniciativa formativa, al gobierno de España por apoyar las acciones del Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del Puerto, y a Vigo por ser capaz de acoger y dar formación a estos oficiales internacionales que serán los garantes de la prevención, desaliento y eliminación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Vigo no solamente es un gran puerto pesquero, también es un gran centro de formación internacional y de lucha contra la pesca ilegal.