El negocio de Infantino

Veo estos días al omnipresente Infantino en el palco de los estadios y me genera un violento rechazo pensar que dentro de unas semanas la administración y casi todas las instituciones españolas se pondrán a los pies de este lacayo de Trump para organizar el Mundial que dentro de cuatro años se disputará por aquí (ya veremos si Vigo entra al final en esa rueda maléfica que consiste en pagar una tremenda factura para alimentar el negocio infinito de la FIFA). Los estadios se llenan de aficionados que han comprado entradas a precio de oro, los partidos se interrumpen para que la caja registradora no se detenga y si algo molesta a quien paga la fiesta se le esconde debajo de una alfombra (véase la selección de Irán).

Tal vez por ello disfruto menos de este campeonato que sigo con un desdén sorprendente. Mi yo de veinte años estaría escandalizado viendo cómo me voy tranquilamente a la cama mientras el fútbol invade la noche, Juan Carlos Rivero se inventa nuevos futbolistas y los comentaristas de DAZN no entienden el significado y la importancia del silencio. Supongo que la llegada de las eliminatorias lo cambiará todo porque realmente este circo no arranca hasta que una derrota te pone en un avión de regreso a casa mientras el seleccionador busca las razones con las que justificará el desastre. Puede que entonces me enganche a un torneo que antes era una simpática mezcla de estilos y de diferentes formas de entender el juego y la vida. En cambio hoy todos los equipos se parecen. El fútbol se ha globalizado a costa de que en cualquier lugar del mundo los entrenadores persigan los mismos objetivos y ya cuesta distinguir, si no fuera por las camisetas y el color de las piel de los jugadores, a un equipo europeo de uno africano. Con la excusa del Mundial y mientras el Celta no se pone a dar pasos importantes de cara a la próxima temporada (el primer gran objetivo que era vender antes del 30 de junio no se va a cumplir salvo que aparezca de repente un club vestido de rey mago) les traigo una historia relacionada con el Mundial. Es la de Eduardo Parra, un vigués que pasó dos años trabajando en el Celta (en aquellos tiempos “inolvidables” de mala vida en Segunda, de los goles de Iago al Alavés, de no llegar a fin de mes…) y que después de estar muchas temporadas engordando su currículo en clubes de primer nivel ha terminado por asumir la preparación física de la selección de Suiza que en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante y que aspiran en Estados Unidos a completar el mejor Mundial de su historia. El cuerpo técnico en el que está incrustado explica mucho de lo que sucede en el fútbol actual: seleccionador suizo, colaboradores italianos, analistas alemanes, masajista japonés y preparación física en manos españolas. El entusiasmo y la ilusión de Parra resultan contagiosas. Habla como un niño que cumple el sueño de vivir un Mundial desde dentro y se estremece cantando el himno de un país que lo ha adoptado. A la espera de que Luis de la Fuente se acuerde de Borja Iglesias (lo dudo) reconozco que la larga charla con él es lo que más me ha acercado emocionalmente a este Mundial. Prometo mejorar o, al menos, intentarlo.

Deportes Cada lunes una newsletter con el presente, pasado y futuro del deporte de la mano de Juan Carlos Álvarez Me apunto

La trainera de la ilusión: Chapela-Wofco afronta este domingo su histórico estreno en la ACT

El deporte cambia hasta el punto de que a veces cuesta reconocerlo. Ayer la temporada de la Liga ACT de traineras comenzó en un embalse de la sierra madrileña. Hasta los deportes más tradicionales se rinden a la obsesión por abrir mercados y encontrar nuevos pagadores de su fiesta. En esta ocasión la presidenta madrileña. Allí estaba también por primer vez en su historia la trainera de Chapela que después del ascenso del año pasado van a intentar conseguir la permanencia junto a la élite del remo fijo. La historia del equipo de Arealonga cambió cuando Juan Zunzunegui regresó a casa tras poner durante años sus brazos y su experiencia al servicio de los grandes equipos vascos. El proyecto de Chapela no ha parado de crecer en los últimos años y ayer hicieron realidad uno de sus grandes sueños, competir con las traineras míticas del norte. Lo hicieron en un escenario extraño y en agua dulce. Este fin de semana, cuando salten al Cantábrico.

La adolescencia de los gigantes: dos vigueses, en la selección española U15

Otro hecho excepcional que cuenta Armando. Dos chicos de Vigo, criados en el Novobasket que tan buen trabajo viene realizando, han sido convocados por la selección española sub15. En el baloncesto femenino de formación (donde Vigo es una institución) resulta habitual ver chicas formando parte de las selecciones nacionales, pero en el masculino es poco menos que un milagro. Por eso la convocatoria de Mateo Pérez y de Nicolás Montenegro es motivo de celebración y de reconocimiento para el trabajo de su club que aporta a esa selección como lo hacen el Real Madrid o el Barcelona. Casi nada.

Historias irrepetibles: Primo Carnera, «il gigante buono»

Y les dejo la historia irrepetible que va dedicada a Primo Carnera, el primer campeón del mundo de boxeo que dio Italia. Carnera tiene una relación especial con el 29 de junio. En esa misma fecha, pero con 34 años de diferencia, ganó la corona mundial y también falleció. Era un tipo inmenso del que se aprovechó demasiada gente pero a quien nunca le fallaron quienes le vieron crecer en un pequeño pueblo próximo a Uribe. Su historia fue la base sobre la que se escribió el guion de «Más dura será la caída», impresionante película con el gran Humphrey Bogart en el papel de un periodista. Gloriosa.

Me despido con recomendación de serie: «La maldición de Widow’s Bay». No es la clase de trama que me suele interesar pero les reconozco que el misterio y su forma de desconcertar al espectador me acabó por embrujar. Se asustarán, pero lo agradecerán. Disfruten de la semana, sobre todo aquellos que comiencen las merecidas vacaciones. Por aquí seguiremos a la espera de que Marco Garcés dé señales de vida.