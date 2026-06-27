El alma encuadrada por la APG

Un fotoperiodista hace visible la actualidad y logra que los demás vean lo que siquiera los más atentos han intuido. El escritor y diplomático Jorge Edwards nos advirtió sobre el asombro que produce detenerse ante el espejo del tiempo: la impresión de redescubrir una etapa que creíamos perfectamente desaparecida, un recordatorio de lo rústicos, ingenuos o remotos que fuimos, rescatado de la desmemoria gracias a la fijeza de una lente.

La prensa gráfica posee la virtud de presentir la noticia, capturarla en un instante y convertir el caos del mundo en un testimonio identificable capaz de ocupar un espacio definido en la memoria colectiva. El reportero da luz a la sombra, le otorga tangibilidad a la verdad y fija la realidad en píxeles. Tras disfrutar esa entrega en el periódico en papel, en el digital, o en las redes, el público interviene en la experiencia visual y otorga al resultado final sentido de información. El milagro de esta crónica permanente se puede disfrutar ahora en el histórico Palacio de Fonseca de Santiago de Compostela, un marco de sabiduría donde la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) eleva el quehacer de la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) al rendir el necesario homenaje a los profesionales con la segunda edición de «A Galicia inédita. Unha ollada diferente do fotoxornalismo galego».

La imagen se funde con la palabra para concluir en la primera página o en la pantalla. Es la constatación de lo que el filósofo Edgar Morin, desaparecido hace unos días, define como la capacidad de la cámara para no perder nunca de vista el elemento emotivo, combinando fragmentos mediante un ojo que indaga, revolotea y condensa la intensidad de lo real.

Hijos de un dios menor o polvo de estrellas, somos un ser ideador, capaz de transformar la percepción del hábitat. Hemos evolucionado con un criterio que nos diferencia de las especies irracionales: hemos esculpido con palabras pero hemos diseñado la mirada. En ese empeño, el fotógrafo representa la versión armada del paseante solitario descrita por Susan Sontag, un caminante voyeurista que explora y acecha la realidad cotidiana, un maestro avezado en la empatía.

El artista y el reportero confluyen en la inventiva; el uno obedece al espíritu puro, el otro lo utiliza en pos de lo real. Aún convergiendo en el lenguaje de las formas, el fotoperiodismo es intencionalidad de la crónica y utilidad democrática. El realismo, como sentenció el pintor Antonio López, tiene definitivamente el fantasma de la fotografía.

Informar gráficamente es una tarea compleja y exigente, con demandas técnicas, requisitos sociales de veracidad y un compromiso ético inquebrantable con la verdad. A veces es azar o suerte, pero siempre es presencia, la misma que sabe que el primer deber del fotógrafo es llegar a donde está la acción.

Esta muestra reúne noventa y dos imágenes que baten un récord de participación de la prensa gráfica gallega. Cada captura se enriquece y dialoga con textos memorables, grandes instantáneas y enormes pies de foto de corte literario e informativo que han sido primorosamente elaborados por auténticos gigantes del periodismo gallego. La suma de estas voluntades exige la próxima edición de un catálogo imprescindible que atesore este legado y sirva de base para una ambiciosa ronda de exposiciones itinerantes por las principales ciudades de la comunidad y Madrid, emulando el éxito de su brillante precedente.

Hay palabras fotográficas: son las que sugieren una imagen ya en su pronunciación. Esas las hemos aportado los miembros de la Asociación de Periodistas de Galicia, con nuestra Presidenta María Méndez al frente, y Pablo Acción a los mandos de la gestión de esta obra de reconocimiento a nuestros hermanos, los muchas veces olvidados reporteros gráficos, muy bien representados por el comisario Fernando Blanco. Clic.